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Не принимайте поспешных решений: кому Звезды сулят неприятности в феврале

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 06:37
Не принимайте поспешных решений: кому Звезды сулят неприятности в феврале
Гороскоп на февраль 2020 (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи дали гороскоп на февраль 2020 года и предупредили, кого ожидают неприятности

Гороскоп на 2020 год гласит, что февраль станет месяцем исполнения многих желаний и решения проблем в сфере отношений и семьи. Однако звезды говорят о том, что первая половина месяца подарит новые уровни интеллектуального развития, а вторая половина месяца станет очень напряженной и активную жизненную позицию смогут удержать только представители водяных и земных знаков.

Астрологи назвали Знаки Зодиака, которым стоит в феврале внимательнее отнестись к принятым решениям и общению с окружающими.

Близнецы

Возможно напряжение в отношениях с партнером, особенно если он родился под знаком Огня. Не ищите сложных причин и не принимайте поспешных решений – ваш близкий человек пока не готов стать верным другом и помощником. На работе могут поступать сомнительные предложения – будьте внимательны и включите логику.

Львы

На работе будет много нововведений и не совсем приятных сюрпризов, которые добавят хлопот и заставят больше времени трудиться. Может появиться желание о смене работы, но не стоит торопиться. В отношениях с партнером может пробежать холодок, и близкий человек начнет отдаляться или даже задумается об отъезде.

Стрелец

В феврале амурные дела выйдут на первый план и это может привести к катастрофическим последствиям. На работе начнутся неприятности, а в отношениях с постоянным партнером конфликты, так как Стрельцы начнут пользоваться моментом и ввязываться в сомнительные знакомства, а также совершать необдуманные шаги. Если вовремя не остановиться, то крах отношений неизбежен.

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