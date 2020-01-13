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Встретите родственную душу: этим Зодиакам звезды сулят сказочную любовь

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 07:07
Встретите родственную душу: этим Зодиакам звезды сулят сказочную любовь
Гороскоп любви (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи обещают испытать яркие эмоции Близнецам, Ракам и Козерогам

Любовный гороскоп на январь 2020 обещает подарить некоторым представителям зодиакального круга яркие и насыщенные эмоции, романтические встречи и новые влюбленности.

Так, у Близнецов, Раков и Козерогов намечаются серьезные перемены в жизни. Мягкое и нежное отношение к окружающим сможет принести неожиданные знакомства, которые перевернут всю жизнь.

Близнецы

Близнецам звезды сулят встречу с интересным человеком, который в будущем может стать надежным партнером в отношениях. Однако, если не прикладывать никаких усилий, чувства быстро угаснут. Поэтому не стоит забывать, что любовь - это совместный труд, который предполагает поддержку, понимание и искренность в отношениях.

Раки

Раки в январе будут подвержены ревности, которая охватит даже тех, кто уже давно и стабильно связан узами брака. Астрологи рекомендуют не накалять ситуацию и постараться сдерживать свои эмоции. В таком случае одинокие представители этого знака Зодиака получат шанс встретить любовь среди старых друзей и коллег по работе.

Козероги

Козерогов ожидает крайне интересный период, в который может случится все, что угодно. В их жизни, вероятнее всего, появится человек, который перечеркнет все предыдущие разочарования и поможет улучшить жизнь. Данные отношения будут способствовать духовному росту. К слову, женщинам звезды сулят пополнение в семье.

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