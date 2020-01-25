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Шанс, який буває раз в рік: яким знакам Зодіаку пощастить в лютому

STYLERЖиття    25.01.2020 - 07:32
Шанс, який буває раз в рік: яким знакам Зодіаку пощастить в лютому
Фінансовий гороскоп на лютий 2020 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку пощастить у фінансовій сфері в 2020 році

Фінансовий гороскоп на 2020 рік віщує в лютому деяким знакам Зодіаку несподіване і велике збагачення. Відомий астролог Павло Глоба вважає, що в лютому положення зірок допоможе отримати велику суму грошей Овнам, Левам і Близнюкам.

Овни. У сфері кар'єрної діяльності на початку лютого 2020 року Овнів чекає багато ділових контактів, зустрічей, переговорів і нарад. Ті, хто працює у сфері обслуговування або торгівлі, помітять збільшення числа клієнтів. Можливо зав'язування корисних для бізнесу знайомств. Це хороший період для побудови довгострокових планів. В середині місяця вам, швидше за все, доведеться взяти на себе додаткові обов'язки, наприклад, виконувати роботу пішов у відпустку або на лікарняний колеги. Не виключено, що водночас близький друг запропонує зайнятися спільною діяльністю. Перш ніж погоджуватися, подумайте: чи не стане спільний бізнес заваді вашим довірчим відносинам? До кінця місяця ситуація на службі стане більш напруженою. Ваш звичайний розклад зазнає відчутних змін. Ймовірно, вам запропонують нове і досить цікаве завдання, яке вимагає додаткового навчання. Всі зусилля не пропадуть дарма: перед вами відкриваються хороші перспективи.

У фінансових питаннях в лютому 2020 року Овни будуть розпоряджатися грошовими коштами розумніше, ніж зазвичай. Це дозволить накопичити чималу суму і через кілька місяців зробити велику покупку, про яку ви давно мріяли.

Леви. У лютому 2020 року в кар'єрній сфері діяльності перед Левами відкриється чудова можливість звернути на себе увагу начальства і зробити крок вгору кар'єрними сходами. Не відмовляйтеся від важкого завдання в середині місяця. З властивою вам систематичністю вивчіть всі вихідні матеріали. Ймовірно, ви знайдете помилку, допущену кимось раніше, і придумаєте новий раціональний спосіб розв'язання задачі. Левам, чиї пошуки роботи поки не увінчалися успіхом, рекомендується розвідати, як йдуть справи в компаніях і фірмах, в яких працюють ваші друзі та знайомі. Дуже ймовірно, що так ви дізнаєтеся про вакансії, яка, можливо чекає саме вас.

Що стосується фінансів в лютому 2020 року, то представники знаку Лев будуть так зайняті роботою, що грошові питання відійдуть на другий план. Проте забувати про цей важливий аспект не варто. Проявіть пильність, інакше обіцяні суми з якоїсь причини пройдуть повз вас. Безумовно, ви ці гроші отримаєте, але трохи пізніше. А знадобитися вони можуть вже зараз.

Близнюки. Професійне життя Близнюка в лютому 2020 року буде досить насиченим. Місяць сприятливий для підписання договорів, запуску нових проєктів, укладення угод. Вигідним виявиться відновлення співпраці зі старими партнерами та клієнтами. Можливо, вам навіть знадобляться зв'язку когось із колишніх колег. Наприклад, якщо ви бажаєте змінити місце роботи, вам можуть допомогти саме екс-товариші по службі: ймовірно, що в їх компанії виявиться цікава для вас вакансія. В кінці місяця ви можете стати справжніми тріумфаторами. Якась непередбачена ситуація станеться і загальмує роботу всього відділу – усунути проблему вдасться саме вам. Після цього випадку ваш авторитет в компанії сильно зросте.

Фінансове становище в лютому 2020 року у Близнюків однозначно покращиться. Більш того, в цей період можливе несподіване грошове надходження: премія, повернення давно забутого боргу або аванс за роботу, яку належить виконати.

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