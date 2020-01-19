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Разберитесь с накопившимися делами: у этих Зодиаков могут возникнуть неприятности

STYLERЖизнь    19.01.2020 - 07:36
Разберитесь с накопившимися делами: у этих Зодиаков могут возникнуть неприятности
Гороскоп на февраль 2020 (коллаж РБК-Украина)

Гороскоп на февраль 2020 советует быть более внимательными некоторым знакам Зодиака

Гороскоп на 2020 год гласит, что февраль не для всех знаков Зодиака окажется успешным. Некоторым представителям придется разобраться с накопившимися делами, чтобы не навлечь проблем.

Овнам, Тельцам и Рыбам рекомендуется в феврале довести все начатые дела до конца, при этом взвешивая каждое решение.

Овен

Овен будет страдать от недостатка дипломатичности, поскольку в его суждениях то и дело будет проявляться резкость и критическое мнение. Также стоит помнить о самолюбии окружающих, иначе в этом месяце появятся тайные враги, которые будут в последующем создавать конфликтные ситуации.

Телец

"Лучшие времена" наступили - возьмитесь за давно зависшие домашние дела. Звезды советуют не медлить, а действовать быстро, четко и эффективно. Можно также в этот период взяться за давно откладываемый ремонт или сделать в квартире перестановку.

Рыбы

Рыбам не помешает заняться собственной бухгалтерией. Это относится, в первую очередь, к своему собственному кошельку. Вспомните, деньги любят счет: грамотное распределение средств позволят сэкономить деньги на желанные покупки. Поэтому прекратите бездумно тратить средства и обязательно закройте все долги, если они имеются.

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