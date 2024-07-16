Шаманська висловилася про ексчоловіка Ханумака після його виїзду за кордон: "Жодного відношення не маю"

Аліна Шаманська висловилася про колишнього обранця Руслана Ханумака , який нещодавно повідомив про виїзд за кордон . Так, інфлюенсерка та журналістка вирішила зробити заяву про їхнє розлучення на тлі того, що отримала чимало хейту на свою адресу.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Що сказала Шаманська

Аліна зазначила, що після виїзду Руслана до Америки під її дописами почали з'являтися гнівні коментарі щодо того, що її колишній коханий втік з країни. Вона здивувалася подібній ситуації та підкреслила, що не має до цієї людини ніякого відношення. Єдине, що їх пов'язує, - виховання сина.

"Офіційно повідомляю: я давно розлучена з Русланом Ханумаком. Ніяких стосунків, окрім спільного батьківства, з ним не маю. До його діяльності, рішень та дій - не маю жодного відношення", - сказала зірка соцмереж.

"Буду щиро вдячна, якщо люди перестануть ототожнювати моє ім’я з ним. Дякую", - також зауважила вона.

Stories Аліни Шаманської (Фото: instagram.com/stories/shamankaa)

Шаманська додала, що її екс був у стосунках ще у період їхнього шлюбу, і наразі він також не самотній. Окрім того, вона додала що у питанні виховання дитини вони із зіркою "Кварталу 95" теж мають низку розбіжностей.

"Ця людина була у стосунках ще задовго до розлучення, і перебуває в них зараз. Єдине, що нас поєднує, - наш син, щодо виховання якого також маємо велику кількість розбіжностей, але то вже зовсім інша історія", - сказала інфлюенсерка.

Що відомо про виїзд Ханумака

Актор повідомив відповідну новину на початку липня, зазначивши, що виїхав до чужої країни, аби бути поруч із сином Артуром.

Пізніше він розповів, як йому вдалося перетнути кордон. Тоді Руслан оприлюднив скриншот з додатку, де поділився, що отримав потрібний дозвіл на тлі проблем зі здоров'ям.

Ханумак розповідав про виїзд з України (Фото: instagram.com/hanumak)

"Ніколи не думав, що страшна хвороба з двох років у вигляді астми мені колись, як би це не звучало, зіграє на руку і дозволить побачитися з дитиною. Усі мої близькі, друзі, знайомі, колеги знають про постійний Сальбутамол у моїй кишені та періодично астматичні напади", - писав відомий українець.