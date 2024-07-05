Яма, Щегель, а тепер і Ханумак: 5 скандальних артистів, які виїхали з України на тлі війни

Днями актор і музикант Руслан Ханумак зізнався, що виїхав до США , аби бути поруч зі своїм сином Артуром. Мережа по-різному відреагувала на подібне: одні підтримали зірку, інші - розкритикували.

На тлі цих гучних обговорень РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, хто ще зі знаменитостей обрав життя за кордоном у період повномасштабної війни.

Влад Яма

Хореограф разом із дружиною та сином Леоном також перебрався до США. Він не приховує, що виїхав у перші дні повномасштабного вторгнення і продовжує в чужій країні й досі.

У соцмережах зірка інколи ділиться кадрами безтурботного життя, через що зіштовхується з хейтом на свою адресу.

Влад Яма з сім'єю (Фото: instagram.com/vladyama_official)

Андрій Щегель

Скандальний комік зрадив рідну країну та подався за кордон у період повномасштабної війни. Напередодні цього він отримав дозвіл від Міністерства культури на виїзд задля проведення благодійних заходів, але вже незабаром стало відомо, що повертатися додому чоловік не планує.

Щегель говорив, що втік не через повістки, а через те, що "захотів жити комфортним життям і має на це право".

Скандаліст згадав захисників України та заявив, що "вони самі вирішують свою долю на війні".

Також з боку шоумена була ще не одна скандальна заява, чим він неодноразово привертав до себе увагу, і не з найкращого боку.

Андрій Щегель (Фото: instagram.com/shchehel2.0)

Юрій Фальоса

Колишній наставник Ані Лорак також у числі тих, хто у період війни вирішив шукати краще життя в іншій країні. У березні 2022 року його будинок під Києвом зазнав руйнувань внаслідок атаки російських окупантів, і після того з боку знаменитості настала тиша.

Пізніше колишня дружина Фальоси, співачка Маша Гойя говорила, що він нібито вимушений був поїхати до країни-агресорки, у місто Йошкар-Ола, бо там мешкає його мама.

Згодом і сам продюсер вийшов на зв'язок та сказав, що перебуває у Криму. Як саме він зміг потрапити на окупований півострів, залишається невідомим.

Юрій Фальоса (Фото: instagram.com/yuriyfalyosa)

Тарас Голубков

Український режисер та кліпмейкер спершу перебував вдома, поки в березні минулого року не засвітився у РФ. Він поїхав туди, щоб знімати кліп для артистки-путіністки Клави Коки.

Як і Щегель, Голубков теж раніше отримав дозвіл на виїзд від Мінкульту. В установі таку інформацію підтверджували та говорили, що він заволодів дозволом через обман.

Голубков нібито надав документи про те, що їде за кордон знімати українську стрічку про війну у співпраці з продакшеном Латвії Porta Bonanza SIA, але пізніше з'ясувалося, що це неправда.

Тарас Голубков (Фото: instagram.com/tarasgolubkov)

Руслан Ханумак

Шоумен, про якого вже згадувалося вище, поїхав до Америки, чим не на жарт обурив деяких своїх підписників. Проте невдовзі він розсекретив, чому наважився на такий крок, а також пояснив, як йому це вдалося.

Річ у тому, що зірка має відстрочку до осені через свою астму.

Тим не менше, музикант зауважував, що якби його син Артур був в Україні, а не за кордоном, то він не став би виїжджати.

Руслан Ханумак (Фото: instagram.com/hanumak)