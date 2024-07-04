Від зірки "Кварталу" до втечі з України. Чим запам'ятався Руслан Ханумак

Український актор, музикант і шоумен Руслан Ханумак у своїх соцмережах несподівано повідомив про виїзд з України. Він подався до США, де нині мешкають його колишня дружина з їхнім спільним сином Артуром.

Як коментує шоумен виїзд за кордон у період повномасштабної війни та які гучні скандали пов'язані з його іменем, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Ханумак втік з України

Зірка "Кварталу" оприлюднив на своїй сторінці в Instagram відео зустрічі з 6-річним сином. У підписі до ролика він зізнався, що давно чекав цього моменту і, передбачаючи майбутній хейт, заявив, що не боїться за власну репутацію.

"Жодний клімат та пальми, освіта та умови життя, і навіть виховання та кохання мами не замінять дитинство без батька. Нехай я буду в очах багатьох зрадником, але мій син ростиме з татком. Ми знову разом", - написав Руслан.

Реакція мережі

Підписники Ханумака відреагували по-різному. Поки одні щиро пораділи його зустрічі з сином, інші - захейтили за виїзд з рідної країни у період повномасштабного вторгнення. Ось що пишуть люди:

"Кожна людина заслуговує на щастя! Руслан Альбертович і Артурчик також! Ви б краще пораділи, а не виплескували свою жовч!"

"Руслан Альбертович не написав, що він назавжди покидає Україну і нікого знати не хоче!"

"Ну як деякі чоловіки так спокійно перетинають кордон і не приховують це?"

"Ухилянт. На фронт! Усі батьки хочуть бути не в окопах, а з родиною та дітьми".

Руслан Ханумак виїхав з України (Фото: instagram.com/hanumak)

Розлучення з Шаманською

У січні минулого року блогерка Аліна Шаманська та Руслан оголосили про розрив після 7-річного шлюбу. Колишні закохані влаштовували публічні розбірки та вдавалися до різких заяв.

Зокрема, в минулому Шаманська обіцяла розкрити правду про їхнє розлучення. Про розставання з батьком свого сина Аліна заявляла на тлі його публічних розваг з скандальною блогеркою Анною Алхім.

Своєю чергою Ханумак говорив, що криза у їхніх стосунках розпочалася ще до початку повномасштабної війни і вони навіть перестали мешкати разом.

В березні цього року музикант привернув увагу аудиторії випуском свого нового шоу "Обітниця нареченої". Студія, вивіска та інші деталі були максимально схожими до тих, які Шаманська використовує у своєму YouTube-проєкті "Розлючена". На тлі цього вчинку вона звинуватила свого екса у приниженні та назвала його "дном".

Музикант з колишньою дружиною та сином Артуром (Фото: instagram.com/shamankaa)

"Дика дичка"

В березні 2023 року зірка презентував трек під назвою "Дика дичка", який викликав неабияке обурення з боку суспільства. Для зйомок була використана військова техніка, а також артист запросив долучитися до участі справжніх жінок-військових.

Більше всього у всій цій історії людей обурило те, як виконавець зневажливо описав образ української захисниці. Юзери не зацінили "унікального бачення" співака, тому і "рознесли" його.

Заява про завершення кар’єри

Після шквалу критики Ханумак записав відеозвернення, у якому заявляв про завершення музичної кар'єри. Він зазначав, що "йому не місце в музиці".

"Я не йтиму проти народу... бо той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще півроку тому, коли я тільки-но починав свою музичну кар'єру, не міг собі уявити, що закінчуватиму її саме так. Мені не місце у музиці. Я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак", - казав артист раніше.

Проте, схоже, знаменитість таки передумав це робити, оскільки після "Дикої дички" випускав інші треки. Наприклад, пісню "Kyiv to LA", яка вийшла менш як рік тому.

До слова, Руслан Ханумак - 34-річний режисер, продюсер, актор, телеведучий, сценарист. Був капітаном команди-віцечемпіона "Ліги Сміху" "Заинька", став переможцем шоу "Розсміши коміка", а також - актор та автор студії "Квартал 95".

Вперше потрапив на сцену у 10-річному віці у складі шкільної команди "109-ий кілометр". Закінчив Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій (ЗІЕІТ), має диплом економіста-маркетолога.

Руслан Ханумак виїхав з України (Фото: instagram.com/hanumak)