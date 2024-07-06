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"Квартал 95" відхрестився від скандального Ханумака, який похизувався виїздом за кордон (фото)

Субота 06 липня 2024 13:45
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"Квартал 95" відхрестився від скандального Ханумака, який похизувався виїздом за кордон (фото) Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak
Автор: Поліна Іваненко

На тлі скандальної заяви Руслана Ханумака, який виїхав з України та публічно цим похизувався, у студії "Квартал 95" зробили заяву про гумориста. Ексчоловік блогерки Аліни Шаманської, як стверджується, "ніколи не був штатним працівником".

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), заява "Кварталу 95" з'явилася у Stories на сторінці студії в Instagram.

Що заявили у "Кварталі"

Так, студія буквально відхрестилася від Ханумака. Скандальний артист, як стверджують у "Кварталі", працював із ними "тільки на умовах договорів замовлення".

"З 2021 року студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин", - йдеться у заяві.

Ба більше, представники студії заявили, що називати гумориста зіркою "Кварталу" - "некоректно".

"Всі актори "Кварталу" знаходяться в Україні", - стверджується у заяві.

&quot;Квартал 95&quot; відхрестився від скандального Ханумака, який похизувався виїздом за кордон (фото)

Заява "Кварталу" (скріншот)

Скандал з Ханумаком - деталі

Нагадаємо, декілька днів тому гуморист та екс-чоловік блогерки Шаманської публічно заявив, що виїхав з України. Він вирушив до США, де нині перебуває його син. Від зірки "Кварталу" до втечі з України. Чим запам'ятався Руслан Ханумак

Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)

При цьому Ханумак перейшов на російську та заявив, що він не боїться втратити репутацію та роботу. Адже головне для нього - щоб син ріс з батьком.

А потім Ханумак заявив, що має відстрочку. За словами артиста, у нього астма.

"В нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не Президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному діду Арто", - казав гуморист.

До слова, раніше Пташка з "Азовсталі" відповіла, чи піде на "Холостяк" до Терена.

Окрім цього, читайте інтерв'ю співака Козака Сіромахи, у якому він висловився про те, як українці можуть наблизити перемогу.

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