"Квартал 95" відхрестився від скандального Ханумака, який похизувався виїздом за кордон (фото)
На тлі скандальної заяви Руслана Ханумака, який виїхав з України та публічно цим похизувався, у студії "Квартал 95" зробили заяву про гумориста. Ексчоловік блогерки Аліни Шаманської, як стверджується, "ніколи не був штатним працівником".
Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), заява "Кварталу 95" з'явилася у Stories на сторінці студії в Instagram.
Що заявили у "Кварталі"
Так, студія буквально відхрестилася від Ханумака. Скандальний артист, як стверджують у "Кварталі", працював із ними "тільки на умовах договорів замовлення".
"З 2021 року студія "Квартал 95" не має з Русланом Ханумаком ніяких цивільно-правових та трудових відносин", - йдеться у заяві.
Ба більше, представники студії заявили, що називати гумориста зіркою "Кварталу" - "некоректно".
"Всі актори "Кварталу" знаходяться в Україні", - стверджується у заяві.
Заява "Кварталу" (скріншот)
Скандал з Ханумаком - деталі
Нагадаємо, декілька днів тому гуморист та екс-чоловік блогерки Шаманської публічно заявив, що виїхав з України. Він вирушив до США, де нині перебуває його син.
Руслан Ханумак (фото: instagram.com/hanumak)
При цьому Ханумак перейшов на російську та заявив, що він не боїться втратити репутацію та роботу. Адже головне для нього - щоб син ріс з батьком.
А потім Ханумак заявив, що має відстрочку. За словами артиста, у нього астма.
"В нас у сім'ї це від діда по мамі, і кому треба сказати "дякую" за виїзд, так це не Президенту, з яким ми разом працювали тільки на передвиборчій кампанії, а покійному діду Арто", - казав гуморист.
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