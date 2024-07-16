Шаманская высказалась об экс-муже Ханумаке после его выезда за границу: "Никакого отношения не имею"
Алина Шаманская высказалась о бывшем избраннике Руслане Ханумаке, который недавно сообщил о выезде за границу. Так, инфлюэнсер и журналистка решила сделать заявление об их разводе на фоне того, что получила немало хейта в свой адрес.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды.
Что сказала Шаманская
Алина отметила, что после выезда Руслана в Америку под ее постами начали появляться гневные комментарии по поводу того, что ее бывший любимый сбежал из страны. Она удивилась подобной ситуации и подчеркнула, что не имеет к этому человеку никакого отношения. Единственное, что их связывает, – воспитание сына.
"Официально сообщаю: я давно разведена с Русланом Ханумаком. Никаких отношений, кроме совместного отцовства, с ним не имею. К его деятельности, решениям и действиям - не имею никакого отношения", - сказала звезда соцсетей.
"Буду искренне благодарна, если люди перестанут отождествлять мое имя с ним. Спасибо", - также отметила она.
Stories Алины Шаманской (Фото: instagram.com/stories/shamankaa)
Шаманская добавила, что ее экс был в отношениях еще в период их брака, и сейчас он тоже не одинок. Кроме того, она добавила, что в вопросе воспитания ребенка они со звездой "Квартала 95" тоже имеют ряд разногласий.
"Этот человек был в отношениях еще задолго до развода, и находится в них сейчас. Единственное, что нас объединяет, - наш сын, в вопросах воспитания которого также имеем большое количество разногласий, но это уже совсем другая история", - сказала инфлюэнсер.
Что известно о выезде Ханумака
Актер сообщил соответствующую новость в начале июля, отметив, что уехал в чужую страну, чтобы быть рядом с сыном Артуром.
Позже он рассказал, как ему удалось пересечь границу. Тогда Руслан обнародовал скриншот из приложения, где поделился, что получил нужное разрешение на фоне проблем со здоровьем.
Ханумак рассказывал о выезде из Украины (фото: instagram.com/hanumak)
"Никогда не думал, что страшная болезнь с двух лет в виде астмы мне когда-то, как бы это ни звучало, сыграет на руку и позволит увидеться с ребенком. Все мои близкие, друзья, знакомые, коллеги знают о постоянном Сальбутамоле в моем кармане и периодических приступах астмы", - писал известный украинец.
Напомним, "Квартал 95" открестился от шоумена, который похвастался выездом за границу.
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