Главное, что новые лица: сеть в шоке от назначения Шуфрича главным по свободе слова

Оппозиционным партиям новоизбранной Верховной Рады отдадут четыре парламентских комитета
Избранный на внеочередных выборах в Верховную Раду народный депутат Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по свободе слова. Вчера такой новостью ошарашил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Разумков, руководитель депутатской подготовительной группы.
Сеть буквально взорвалась комментариями после назначения одиозного скандального политика, члена партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
После такого шокирующего известия пользователи сети буквально начали молиться за свободу слова и Украину, а также жестко иронизировать над назначением Шуфрича. Кое-кто все же утверждает, что из комитета накануне убрали самые важные функции, так что "ничего страшного".
Шуфрич возглавит парламентский комитет по свободе слова (скрин: facebook.com)
Пользователи сети уже хоронят свободу слова в Украине, считая, что "там, где был Шуфрич, всему хана".
Шуфрич возглавит парламентский комитет по свободе слова (скрин: facebook.com)
Кроме того, по заявлению Дмитрия Разумкова, представители опозиционных возглавят четыре комитета Верховной Рады, среди которых кроме комитета по свободе слова также комитет по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, комитет по вопросам молодежи и спорта, комитет по вопросам евроинтеграции, а также комиссия по ветеранам.
К слову, ранее мы писали, что новоизбранная Верховная Рада начнет свою работу с изменения Конституции и сокращения числа народных депутатов.