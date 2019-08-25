Изменение Конституции и сокращение числа нардепов: как Рада начнет работу

Верховная Рада 9 созыва в первый день работы изменит Конституцию (Фото: коллаж РБК-Украина)

Рада 9 созыва рассмотрит десятки ключевых законопроектов

Верховная Рада нового 9 созыва намерена в свой первый рабочий день 29 августа обсудить шесть-семь десятков важных законопроектов, включая сокращение числа народных депутатов с 450 до 300. Об этом передает издание "Левый берег" со ссылкой на собственные источники.

Отметим, что накануне народные избранники единогласно поддержали план-сценарий торжественного заседания. Подписание нардепами присяги и выдача им удостоверений состоится на 2 этаже здания парламента за столами регистрации при участии представителей ЦИК.

Сразу после этого депутаты хотят начать процесс внесения изменений в Конституцию.

В частности, в Раде настроены объявить о формировании большинства, дать старт всем комитетам, а среди "ключевых законопроектов" точно будет проект о снятии депутатской неприкосновенности.

Отметим, что относительно рассмотрения вопроса снятия депутатской неприкосновенности уже 29 августа среди прочих социальных проектов говорил глава подготовительной депутатской группы и председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Фото: заседание подготовительной группы новой Рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кроме того, нардепы могут рассмотреть законопроект о проведении местных выборов в Киеве.

Также возможно внесение кандидата на должность главы правительства.

В материале отмечается, что окончательный список законопроектов, которые планируют рассмотреть в первый день работы ВРУ, еще дорабатывается.

Напомним, что порядок внесения изменений в Конституцию Украины предусматривает голосования на двух сессиях: сначала за проект должно проголосовать большинство (226 нардепов), а на втором чтении - минимум 300.

Как сообщалось, ранее народные депутаты утвердили названия и предметы ведения комитетов. В частности, нардепы изменили название комитета по вопросам прав человека. Также подготовительная группа предложила сократить количество комитетов.