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Шуфрич возглавит комитет по свободе слова

Новости » Политика    27.08.2019 - 20:11
Шуфрич возглавит комитет по свободе слова
Фото: Нестор Шуфрич (РБК-Украина)

Шуфрич станет главой комитета, который отдали оппозиции

Избранный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич возглавит парламентский комитет по вопросам свободы слова. Об этом заявил глава депутатской подготовительной группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Шуфрич возглавит комитет по вопросам свободы слова. Заместителем главы будет Алена Шкрум, секретарем - Сергей Швец.

Отметим, ранее Разумков заявлял, что представители партий, которые называют себя оппозиционными, смогут возглавить четыре парламентских комитета.

"Речь идет о комитете по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, комитете по вопросам молодежи и спорта, комитете по вопросам свободы слова, комитете по вопросам евроинтеграции и еще комиссии по ветеранам. Это трудно сказать, оппозиции или не оппозиции, это - другим политическим силам", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что избранные на выборах в Раду нардепы-самовыдвиженцы создают свою депутатскую группу, а также предлагают кандидата на пост второго вице-спикера. В частности, речь идет о депутате Ирине Констанкевич.

В Раде распределили руководящие посты в комитетах, - источник
Новости Украины свобода словаШуфричВерховная Рада
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