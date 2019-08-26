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Оппозиция может возглавить четыре комитета в Раде

Новости » Политика    26.08.2019 - 14:44
Оппозиция может возглавить четыре комитета в Раде
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Разумков назвал четыре комитета, которые могут возглавить представители оппозиции

Представители оппозиционных партий парламента могут занять на руководящих должностях четырех парламентских комитетов и комиссию по вопросам ветеранов. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" и председатель подготовительной депутатской группы Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, Разумков назвал четыре комитета, которые могут возглавить представители оппозиции.

"Есть предложения, но речь идет о комитете по правам человека и деоккупации временно оккупированных территорий, комитете по вопросам молодежи и спорта, комитете по вопросам свободы слова, комитете по вопросам евроинтеграции и еще комиссии по ветеранам. Это трудно сказать, оппозиции или не оппозиции, это - другим политическим силам. Я надеюсь, что работа в парламенте будет направлена ​ на развитие нашего государства", - заявил Разумков, добавив, что эти вопросы до сих пор обсуждаются.

Напомним, депутатская подгруппа проголосовала за создание в Верховной раде комиссии по вопросам ветеранов. Возглавлять комиссию будет представитель партии "Европейская солидарность" Яна Зинкевич.

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