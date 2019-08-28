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Головне, що нові обличчя: мережа в шоці від призначення Шуфрича головним по свободі слова

STYLERЖиття    28.08.2019 - 08:11
Головне, що нові обличчя: мережа в шоці від призначення Шуфрича головним по свободі слова
Нестор Шуфрич (РБК-Україна)

Опозиційним партіям новообраної Верховної Ради віддадуть чотири парламентських комітети

Обраний на позачергових виборах у Верховну Раду народний депутат Нестор Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова. Вчора такою новиною ошелешив нардеп від "Слуги народу" Дмитро Разумков, керівник депутатської підготовчої групи.

Мережа буквально вибухнула коментарями після призначення одіозного скандального політика, члена партії "Опозиційна платформа - За життя".

Після такої шокуючої новини користувачі мережі буквально почали молитися за свободу слова і Україну, а також жорстко іронізувати над призначенням Шуфрича. Дехто ж стверджує, що з комітету напередодні прибрали найважливіші функції, так що "нічого страшного".

  • Господи Боже, бережи свободу слова і Україну.
  • Знущання над здоровим глуздом. Лакмусовий папірець для влади.
  • Ну, ось тепер свобода слова, нарешті, почнеться, а то намовчалися, розумієш, при Порошенку, настраждалися... Недорогеньким тупим вівцям - окремий, полум'яний привіт.
  • За п'ять днів до з комітету свободи слова прибрали найважливіші функції, стосовно ЗМІ, інтернету та реклами. Так що нічого страшного, цей комітет швидше за все вже просто для галочки, як кажуть.

Головне, що нові обличчя: мережа в шоці від призначення Шуфрича головним по свободі слова

Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова (скрін: facebook.com)

Користувачі мережі вже ховають свободу слова в Україні, вважаючи, що "там, де був Шуфрич, всьому хана".

  • Уявляю собі цю... свободу...
  • Головне, що нові обличчя.
  • Яке нове обличчя в політичному середовищі. Як і передбачалося.
  • Нехай запасається відбілювачами! Зеленки у нас неміряно!

Головне, що нові обличчя: мережа в шоці від призначення Шуфрича головним по свободі словаГоловне, що нові обличчя: мережа в шоці від призначення Шуфрича головним по свободі словаГоловне, що нові обличчя: мережа в шоці від призначення Шуфрича головним по свободі слова

Шуфрич очолить парламентський комітет зі свободи слова (скрін: facebook.com)

Крім того, за заявою Дмитра Разумкова, представники опозиційних очолять чотири комітети Верховної Ради, серед яких крім комітету зі свободи слова також комітет з прав людини і деокупації тимчасово окупованих територій, комітет з питань молоді та спорту, комітет з питань євроінтеграції, а також комісія по ветеранам.

До речі, раніше ми писали, що новообрана Верховна Рада почне свою роботу з зміни Конституції і скорочення числа народних депутатів.

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