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В сериале "Слуга народа" вырезали шутку о Путине в первой же серии

STYLERЖизнь    11.12.2019 - 21:05
В сериале "Слуга народа" вырезали шутку о Путине в первой же серии
Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (скриншот)

Сериал "Слуга народа" в России начали показывать с цензурой

В России, буквально через два дня после встречи Зеленского и Путина запустили трансляцию сериала "Слуга народа". 11 декабря на телеканале ТНТ показали первую серию первого сезона сериала и как сообщает "Русская служба БИ-би-си", из первого эпизода вырезали шутку о Путине.

В первой серии главный герой Голобородько, которого выбрали президентом Украины, ходит по магазинам, чтобы выбрать себе костюм и часы. Помощник новоизбранного президента рассказывает ему, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot, причем помощник произносит марку как "хубло". На что Голобородько переспрашивает: "Путин – хубло?"

Именно этот момент был вырезан из первой серии и как утверждает "Би-би-си", склейка была очень заметна.

А вот пользователи в социальных сетях отмечают, что диалог вырезали не сразу. Зрители на Дальнем Востоке, которые успели посмотреть первые три серии сериала "Слуга народа" ранее из-за разницы во времени, сообщили, что цензуры еще не было, а вот жителям Москвы показали уже без шутки о Путине.

Сериал "Слуга народа"

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