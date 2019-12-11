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У серіалі "Слуга народу" вирізали жарт про Путіна у першій же серії

STYLERЖиття    11.12.2019 - 21:05
У серіалі "Слуга народу" вирізали жарт про Путіна у першій же серії
Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу" (скріншот)

Серіал "Слуга народу" в Росії почали показувати з цензурою

У Росії, буквально через два дні після зустрічі Зеленського і Путіна запустили трансляцію серіалу "Слуга народу". 11 грудня на телеканалі ТНТ показали першу серію першого сезону серіалу і як повідомляє "Російська служба БІ-бі-сі", з першого епізоду вирізали жарт про Путіна.

У першій серії, головний герой Голобородько, якого обрали президентом України, ходить по магазинах, щоб вибрати собі костюм і годинник. Помічник новообраного президента розповідає йому, що Путін носить годинник швейцарської марки Hublot, причому помічник вимовляє марку як "хубло". На що Голобородько перепитує: "Путін – хубло?"

Саме цей момент був вирізаний з першої серії і як стверджує "Бі-бі-сі", склейка була дуже помітна.

А ось користувачі в соціальних мережах відзначають, що діалог вирізали не відразу. Глядачі на Далекому Сході, які встигли подивитися перші три серії серіалу "Слуга народу" раніше через різницю в часі, повідомили, що цензури ще не було, а от жителям Москви показали вже без жарту про Путіна.

Серіал "Слуга народу"

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