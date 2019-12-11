На росТВ сделали признание о своем громком фейке про Украину

На росТВ сознались в фейке про катастрофу MH17 (Фото: коллаж РБК-Украина)

Гендиректор российского пропагандистского канала высказался про катастрофу MH17

Гендиректор российского "Первого канала" Константин Эрнст признался, что сюжет про малайзийский рейс MH17, якобы сбитый украинским истребителем в июле 2014 года в небе над Донбассом, был ошибочным. Об этом руководитель пропагандистского канала заявил в интерью The New Yorker.

Речь идет о "сенсационных" кадрах, которые транслировались в ноябре 2014-го на росТВ - будто снятый западными спецслужбами и переданный в РФ американским ученым снимок со спутника, на котором демонстрировали атаку самолета ВВС ВСУ на пассажирский лайнер авиакомпании Malaysia Airlines.

На росТВ назвали свой фейк про катастрофу MH17 случайной ошибкой (Фото: twitter.com/UkrEmbLondon)

"Кадры подтверждают версию событий, о которой едва ли слышали на Западе", - сказал тогда ведущий.

Картинку быстро раскрыли как подделку. Отметка времени не совпадала с отметкой катастрофы, у самолета были опознавательные знаки, которые отличали его от малайзийского, а местность под ним была вырезана из фотографий, опубликованных в Интернете двумя годами ранее.

На вопрос американского журналиста у Эрнста, почему его канал озвучил что-то настолько легко опровергаемое, он назвал это простой ошибкой: "Да, мы люди, мы сделали ошибку, но не нарочно".

В то же время гендиректор российского "Первого канала" отказывается признавать официальный отчет о трагедии, в котором говорится, что "Боинг" был сбит боевиками на Донбассе российской ракетой. В результате погибли все, кто находился на борту - 298 человек.

"Вы считаете, что голландский отчет является правдой, а я считаю, что голландский отчет непрофессиональный", - заявил Эрнст.

Напомним, что в конце июня СБУ провела спецоперацию по задержанию на оккупированной территории фигуранта дела дела по сбитому малазийскому "Боингу" MH17 Владимира Цемаха через неделю после того, как Международная следственная группа официально назвала имена четырех человек, которые подозреваются в причастности к катастрофе. Прежние признания боевика в одном из интервью за 2015 год относительно MH17 и как он прятал "Бук" было обнародовано в сети.