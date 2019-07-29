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Меркель смотрела сериал "Слуга народа", чтобы побольше узнать о Зеленском

STYLERФильмы и сериалы    29.07.2019 - 13:10
Меркель смотрела сериал "Слуга народа", чтобы побольше узнать о Зеленском
Меркель и Зеленский (коллаж РБК-Украина)

Ангела Меркель начала смотреть сериал "Слуга народа", когда президентский рейтинг Владимира Зеленского начал расти

Владимир Зеленский так заинтересовал Ангелу Меркель, что она даже начала смотреть сериал "Слуга народа", где президент Украины сыграл главную роль. Об этом рассказал министр иностранных дел Павел Климкин.

Канцлер Германии взялась за просмотр популярного украинского сериала после того, как стала понятна динамика рейтинга Зеленского во время предвыборной гонки весной 2019 года.

Трейлер сериала "Слуга народа"

"Я вам могу открыть тайну. Когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела", - сказал Климкин в интервью "Укринформу".

Кроме того, комедийный сериал смотрели даже несколько министров иностранных дел. Также дипломаты интересовались мнением самого Климкина по поводу одного из самых успешных ТВ-проектов. Сам министр, к слову, пересмотрел несколько серий "Слуги народа" еще задолго до президентских выборов.

Меркель смотрела сериал &quot;Слуга народа&quot;, чтобы побольше узнать о Зеленском

Кадр из сериала "Слуга народа"

"Я вообще считаю, что надо смотреть украинское медиапространство, чтобы понимать, что происходит. Да и просто интересно! В конце концов, я считаю, что некоторые вещи в сериале сделаны очень профессионально", - сказал Климкин.

Ранее мы писали о том, что юмористы не осмелились шутить над Зеленским на "Лиге смеха" в Одессе.

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