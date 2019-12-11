После встречи Зеленского и Путина в России появится "Слуга народа"

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (скриншот)

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина совпала по времени со стартом сериала "Слуга народа"

Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина в Париже 9 декабря странным образом практически совпала со стартом показа сериала, в котором Зеленский сыграл президента Украины. На росТВ анонсировали показ "Слуги народа" с 11 декабря, всего через два дня после нормандских переговоров.

Стоит отметить, что украинский сериал покажут в России впервые, если не считать платной подписки от "Яндекса", которая была доступна для россиян с мая текущего года.

Видимо, на канале ТНТ решили воспользоваться волной популярности Зеленского в России.

"На ТНТ начнется показ сериала "Слуга народа" - оригинальной сатиры на современную политику и отношения народа и власти в Украине", - сказано в сообщении российских информагенств.

Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа" (скриншот)

В росСМИ акцентируют на том, что главную роль в "Слуге народа" исполняет "президент Украины Владимир Зеленский".

Сериал "Слуга народа" состоит из трех сезонов. Показ первого стартовал в ноябре 2015, а последнего - в марте 2019 - накануне президентских выборов. Интересным фактом является то, что слоганом телесериала стали слова "История следующего президента".

К слову, канцлер Германии Ангела Меркель смотрела сериал "Слуга народа" перед первой встречей с Владимиром Зеленским, чтобы побольше узнать об украинском президенте.