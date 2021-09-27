Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества

Анжелика Терлюга и ее возлюбленный Владимир Зарецкий сыграли свадьбу в Одессе. Украинская каратистка, которая на Олимпиаде 2020 завоевала серебряную медаль, днем с мужем обменялись кольцами, а вечером устроили танцы.
Фото и видео со свадьбы Терлюга опубликовала в Instagram.
Скриншот с Instagram
Для церемонии спортсменка выбрала белое пышное платье с открытыми плечами, но вечером она сменила обувь на кроссовки. При этом молодожены устроили настоящий танцевальный баттл.
Фото с Instagram
Сначала невеста вместе с подругами вышла на танцпол и зажгла под песню Лободы и Бейонсе.
Муж ответил тем же и станцевал с друзьями.
Отметим, что букет невесты поймала фитнес-тренер и подруга каратистки Людмила Катунина.
Пара расписалась еще на прошлой неделе, а сейчас устроила уже гуляние.
29-летняя Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая завоевала медаль на олимпийском турнире по каратэ (весовая категория до 55 кг).
Напомним, в Киеве жители заметили необычный свадебный кортеж. Вместо традиционных лимузинов и люксовых авто молодожены выбрали красные грузовики.
Мы также писали о том, что украинский боксер Александр Хижняк, который завоевал "серебро" на Олимпийских играх 2020 в Токио, женился на своей девушке Татьяне Шестаковой.