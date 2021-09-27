UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества

Автор: Роман Мирончук

Анжелика Терлюга и ее возлюбленный Владимир Зарецкий сыграли свадьбу в Одессе. Украинская каратистка, которая на Олимпиаде 2020 завоевала серебряную медаль, днем с мужем обменялись кольцами, а вечером устроили танцы.

Фото и видео со свадьбы Терлюга опубликовала в Instagram.

Скриншот с Instagram

Для церемонии спортсменка выбрала белое пышное платье с открытыми плечами, но вечером она сменила обувь на кроссовки. При этом молодожены устроили настоящий танцевальный баттл.

Фото с Instagram

Сначала невеста вместе с подругами вышла на танцпол и зажгла под песню Лободы и Бейонсе.

Муж ответил тем же и станцевал с друзьями.

Отметим, что букет невесты поймала фитнес-тренер и подруга каратистки Людмила Катунина.

Пара расписалась еще на прошлой неделе, а сейчас устроила уже гуляние.

29-летняя Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая завоевала медаль на олимпийском турнире по каратэ (весовая категория до 55 кг).

Напомним, в Киеве жители заметили необычный свадебный кортеж. Вместо традиционных лимузинов и люксовых авто молодожены выбрали красные грузовики.

Мы также писали о том, что украинский боксер Александр Хижняк, который завоевал "серебро" на Олимпийских играх 2020 в Токио, женился на своей девушке Татьяне Шестаковой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одессаспорт