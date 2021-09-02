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Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

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Четверг 02 сентября 2021 17:12
Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото) Коллаж РБК-Украина: Александр Хижняк женился на своей возлюбленной
Автор: Роман Мирончук

Александр Хижняк, который завоевал "серебро" на Олимпийских играх 2020 в Токио, женился на своей девушке Татьяне Шестаковой.

Об этом сообщает Федерации бокса Украины на своей странице в Facebook.

"Дорогие молодожены! Поздравляем вас с самым важным шагом, на который способны двое любящих людей! Желаем, чтобы взаимопонимание, любовь и дружба были залогом долгой и счастливой семейной жизни. Достатка, мира и тепла вашей семье! Горько!" - написали в соцсети.

Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

Свадьба Александра Хижняка (фото: facebook.com/UkrainianBoxingFederation)

Отметим, что Александр Хижняк родился в Полтаве в 1995 году. Боксеру 26 лет, и он является чемпионом мира (2017), чемпионом Европы (2017) и чемпионом мира среди молодежи (2012).

Хижняк выступал в полупрофессиональной лиге WSB за команду "Украинские атаманы". На Олимпиаде 2020 он выступал в среднем весе до 75 кг.

Невеста Хижняка

Возлюбленная спортсмена Татьяна Шестакова в 2019 году окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще. Там она изучала туризм и отельный бизнес.

Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

В 2020 году девушка поступила в Полтавский педагогический университет имени Короленко - на филологию и журналистику.

Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

Александр Хижняк и Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Судя по ее фото в соцсетях, она тоже увлекается спортом.

Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)Украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Хижняк женился (фото)

Татьяна Шестакова (фото: facebook.com/tatiana.shestakova.73)

Напомним, Настя из Уханя вышла замуж за главу миграционной службы Максима Соколюка.

Мы также писали о том, что в Украине изменится процедура оформления брака.

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