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Срібна олімпійська чемпіонка Терлюга відгуляла весілля в Одесі: фото і відео торжества

Автор: Роман Мирончук

Анжеліка Терлюга і її коханий Володимир Зарецький зіграли весілля в Одесі. Українська каратистка, яка на Олімпіаді 2020 завоювала срібну медаль, вдень з чоловіком обмінялися кільцями, а ввечері влаштували танці.

Фото і відео з весілля Терлюга опублікувала в Instagram.

Скріншот з Instagram

Для церемонії спортсменка вибрала білу пишну сукню з відкритими плечима, але ввечері вона змінила взуття на кросівки. При цьому молодята влаштували справжній танцювальний баттл.

Фото з Instagram

Спочатку наречена разом з подругами вийшла на танцпол і запалила під пісню Лободи і Бейонсе.

Чоловік відповів тим же і станцював з друзями.

Зазначимо, що букет нареченої спіймала фітнес-тренер і подруга каратистки Людмила Катуніна.

Пара розписалася ще минулого тижня, а зараз влаштувала вже гуляння.

29-річна Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка завоювала медаль на Олімпійському турнірі з карате (вагова категорія до 55 кг).

Нагадаємо, у Києві мешканці помітили незвичайний весільний кортеж. Замість традиційних лімузинів і люксових авто молодята вибрали червоні вантажівки.

Ми також писали про те, що український боксер Олександр Хижняк, який завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2020 в Токіо, одружився на своїй дівчині Тетяні Шестаковій.

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