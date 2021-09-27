Срібна олімпійська чемпіонка Терлюга відгуляла весілля в Одесі: фото і відео торжества

Скріншот з Instagram

Для церемонії спортсменка вибрала білу пишну сукню з відкритими плечима, але ввечері вона змінила взуття на кросівки. При цьому молодята влаштували справжній танцювальний баттл.

Фото з Instagram

Спочатку наречена разом з подругами вийшла на танцпол і запалила під пісню Лободи і Бейонсе.

Чоловік відповів тим же і станцював з друзями.

Зазначимо, що букет нареченої спіймала фітнес-тренер і подруга каратистки Людмила Катуніна.

Пара розписалася ще минулого тижня, а зараз влаштувала вже гуляння.

29-річна Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка завоювала медаль на Олімпійському турнірі з карате (вагова категорія до 55 кг).