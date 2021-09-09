ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве заметили необычный свадебный кортеж (видео)

Новина українською →
Киев, Четверг 09 сентября 2021 20:21
В Киеве заметили необычный свадебный кортеж (видео) Коллаж РБК-Украина: в Киеве заметили свадебный кортеж из грузовиков
Автор: Роман Мирончук

На улицах Киева заметили необычный свадебный кортеж. Вместо традиционных лимузинов и люксовых авто молодожены выбрали красные грузовики.

Видео такого креатива опубликовал Telegram-канал "Великий Київ".

На нем видно, что на перекресток выезжают два красных грузовых автомобиля. При этом на кузовах видны огромные надписи "жених" и "невеста". Кабины авто тоже прикрашены лентами и шариками.

Напомним, Тина Кароль попала в скандал из-за своих сценических нарядов во время выступления на свадьбе. Известную украинскую певицу попросили не надевать темные наряды на праздник, но она не послушала и была на сцене вместе со своей командой в темном.

При этом певицу предупреждали за три месяца до мероприятия. Организатор свадьбы была очень расстроена по этому поводу.

Мы также писали о том, что украинский призер Олимпиады 2020 по боксу Александр Хижняк женился на своей девушке Татьяне Шестаковой.

Возлюбленная спортсмена три года назад окончила Высшую школу экономики в польском Быдгоще. Девушка изучала туризм и отельный бизнес. В 2020 году она начала учится в Полтавском педагогическом университете имени Короленко - на филологию и журналистику.

Она также, как и Александр увлекается спортом, о чем свидетельствуют ее фотографии в соцсетях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
LITE
Праздник 9 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины
Праздник 9 сентября: что строго запрещено делать, важные традиции и у кого именины