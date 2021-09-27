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Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества

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Одесса, Понедельник 27 сентября 2021 22:16
Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества Фото: Анжелика Терлюга (instagram.com/anzhelika_terliuga)
Автор: Роман Мирончук

Анжелика Терлюга и ее возлюбленный Владимир Зарецкий сыграли свадьбу в Одессе. Украинская каратистка, которая на Олимпиаде 2020 завоевала серебряную медаль, днем с мужем обменялись кольцами, а вечером устроили танцы.

Фото и видео со свадьбы Терлюга опубликовала в Instagram.

Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжестваСеребряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества

Скриншот с Instagram

Для церемонии спортсменка выбрала белое пышное платье с открытыми плечами, но вечером она сменила обувь на кроссовки. При этом молодожены устроили настоящий танцевальный баттл.

Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества

Фото с Instagram

Сначала невеста вместе с подругами вышла на танцпол и зажгла под песню Лободы и Бейонсе.

Муж ответил тем же и станцевал с друзьями.

Отметим, что букет невесты поймала фитнес-тренер и подруга каратистки Людмила Катунина.

Пара расписалась еще на прошлой неделе, а сейчас устроила уже гуляние.

29-летняя Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая завоевала медаль на олимпийском турнире по каратэ (весовая категория до 55 кг).

Напомним, в Киеве жители заметили необычный свадебный кортеж. Вместо традиционных лимузинов и люксовых авто молодожены выбрали красные грузовики.

Мы также писали о том, что украинский боксер Александр Хижняк, который завоевал "серебро" на Олимпийских играх 2020 в Токио, женился на своей девушке Татьяне Шестаковой.

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