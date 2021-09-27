Серебряная олимпийская чемпионка Терлюга отгуляла свадьбу в Одессе: фото и видео торжества

Анжелика Терлюга и ее возлюбленный Владимир Зарецкий сыграли свадьбу в Одессе. Украинская каратистка, которая на Олимпиаде 2020 завоевала серебряную медаль , днем с мужем обменялись кольцами, а вечером устроили танцы.

Фото и видео со свадьбы Терлюга опубликовала в Instagram .

Скриншот с Instagram

Для церемонии спортсменка выбрала белое пышное платье с открытыми плечами, но вечером она сменила обувь на кроссовки. При этом молодожены устроили настоящий танцевальный баттл.

Фото с Instagram

Сначала невеста вместе с подругами вышла на танцпол и зажгла под песню Лободы и Бейонсе.

Муж ответил тем же и станцевал с друзьями.

Отметим, что букет невесты поймала фитнес-тренер и подруга каратистки Людмила Катунина.

Пара расписалась еще на прошлой неделе, а сейчас устроила уже гуляние.

29-летняя Анжелика Терлюга стала первой украинкой в истории, которая завоевала медаль на олимпийском турнире по каратэ (весовая категория до 55 кг).