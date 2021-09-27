Срібна олімпійська чемпіонка Терлюга відгуляла весілля в Одесі: фото і відео торжества
Анжеліка Терлюга і її коханий Володимир Зарецький зіграли весілля в Одесі. Українська каратистка, яка на Олімпіаді 2020 завоювала срібну медаль, вдень з чоловіком обмінялися кільцями, а ввечері влаштували танці.
Фото і відео з весілля Терлюга опублікувала в Instagram.
Скріншот з Instagram
Для церемонії спортсменка вибрала білу пишну сукню з відкритими плечима, але ввечері вона змінила взуття на кросівки. При цьому молодята влаштували справжній танцювальний баттл.
Фото з Instagram
Спочатку наречена разом з подругами вийшла на танцпол і запалила під пісню Лободи і Бейонсе.
September 27, 2021
Чоловік відповів тим же і станцював з друзями.
September 27, 2021
Зазначимо, що букет нареченої спіймала фітнес-тренер і подруга каратистки Людмила Катуніна.
September 27, 2021
Пара розписалася ще минулого тижня, а зараз влаштувала вже гуляння.
29-річна Анжеліка Терлюга стала першою українкою в історії, яка завоювала медаль на Олімпійському турнірі з карате (вагова категорія до 55 кг).
Нагадаємо, у Києві мешканці помітили незвичайний весільний кортеж. Замість традиційних лімузинів і люксових авто молодята вибрали червоні вантажівки.
Ми також писали про те, що український боксер Олександр Хижняк, який завоював "срібло" на Олімпійських іграх 2020 в Токіо, одружився на своїй дівчині Тетяні Шестаковій.