Сенцов резко высказался об обмене пленными: герои не скажут спасибо

Олег Сенцов (фото: РБК-Украина)

Олег Сенцов категоричен из-за освобождения "беркутовцев" и отсутствия крымчан в списках

Обмен пленными между Украиной и так называемыми Л/ДНР стартовал в субботу, 29 декабря. В рамках обмена были освобождены пятеро экс-"беркутовцев", фигурантов дела расстрелов на Майдане во время Революции Достоинства, а вот никто из политзаключенных Крыма не был включен в список. Подобная ситуация вызвала резонанс общественности, высказался и Олег Сенцов, бывший узник Кремля.

Стоит отметить, что обмен пленными происходит в оккупированной Горловке, борт с украинцами ждут в Борисполе уже в 20:00.

Олег Сенцов, который провел в застенках Кремля 4,5 года, и был освобожден 7 сентября, резко высказался об обмене 29 декабря. По мнению режиссера, тот факт, что крымские татары и другие украинские политзаключенные и в дальнейшем будут сидеть в российских тюрьмах, а Украина отдает "настоящих убийц", очень несправедлив.

"За это Украина отдаст настоящих убийц: российских наемников, харьковских террористов и пятерых беркутовцев. И дело не только в том, что у нас почти не остается этого "мужского обменного фонда" (очень циничное и практичное выражение) и для нового возвращения своих заложников, украинское правительство будет вынуждено в дальнейшем торговать интересами страны с врагом", - пишет Сенцов на своей странице в Facebook.

По мнению бывшего узника, этот шаг лишает украинцев справедливости, за которую они стояли на Майдане и победили. Сенцов безусловно рад, что многие украинские семьи наконец-то смогут обнять своих близких, но не ценой "попрания ценностей".

"Страна должна возвращать своих героев, но не ценой попрания ценностей, за которые эти герои сражались. Потому что они не скажут спасибо за то, что дело расстрела людей на Майдане не было закончена хотя бы приговором виновным", - категорично высказался Сенцов.

Режиссер резюмировал, что то, "за что боролись украинцы, идет прахом".

Сенцов резко высказался об обмене пленными (скрин: facebook.com/oleg.sentsov)