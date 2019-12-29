Освобождение "беркутовцев": Янина Соколова сделала эмоциональное заявление

Обмен пленными с боевиками "Л/ДНР" проходит 29 декабря на КПВВ "Майорск"
Освобождение "беркутовцев" судом под личное обязательство вызвало в Киеве акции протеста и резонанс в обществе. Экс-силовиков Януковича включают в список для обмена пленными с боевиками "Л/ДНР" 29 декабря, но под зданием Лукьяновского СИЗО в столице митингующие поставили баррикады, чтобы не дать вывезти фигурантов дела о расстреле майдановцев во время Революции Достоинства.
Украинская журналистка Янина Соколова эмоционально отреагировала на ситуацию и высказалась относительно скандального судебного вердикта. На своей странице в Facebook она озвучила мнение, что ради освобождения террористами захваченных бойцов ВСУ отпустить бывших сотрудников "Беркута" - правильное решение.
"Дело не только в том, что отпустили убийц. Беркутню. Которые уже давно должны были получить приговоры. А после уже обмен. А в том, что "личное обязательство" - это очередной признак того, что честного суда у нас ближайшие 5 лет не будет", - написала журналистка.
В то же время Соколова подчеркнула, что родные пленных воинов давно ждут их дома.
"Обмен пленных украинцев на этих уе**нов - это в данной ситуации, возможно, правильный шаг. Наши должны быть дома", - говорится в публикации.
Янина Соколова прокомментировала освобождение "беркутовцев" (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)
При этом она высказала мнение, что судьба "беркутовцев" после обмена и передачи боевикам может стать еще хуже.
"А беркутня... Ну вы же понимаете, что они все равно жизни не будут иметь. Потому что Сирия и т.н. "ЛДНР" их приютят уже в следующем месяце...Валите, су*и", - написала Соколова.
Пользователи сети живо отреагировали на пост и делятся своими мыслями о скандальном решении суда "в рамках обмена пленными", при этом солидарны с мнением Соколовой не все.
Янина Соколова прокомментировала освобождение "беркутовцев" (Скрин комментариев facebook.com/yanina.sokolova)