Освобождение "беркутовцев": Янина Соколова сделала эмоциональное заявление

Янина Соколова прокомментировала освобождение "беркутовцев" (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

Обмен пленными с боевиками "Л/ДНР" проходит 29 декабря на КПВВ "Майорск"

Освобождение "беркутовцев" судом под личное обязательство вызвало в Киеве акции протеста и резонанс в обществе. Экс-силовиков Януковича включают в список для обмена пленными с боевиками "Л/ДНР" 29 декабря, но под зданием Лукьяновского СИЗО в столице митингующие поставили баррикады, чтобы не дать вывезти фигурантов дела о расстреле майдановцев во время Революции Достоинства.

Украинская журналистка Янина Соколова эмоционально отреагировала на ситуацию и высказалась относительно скандального судебного вердикта. На своей странице в Facebook она озвучила мнение, что ради освобождения террористами захваченных бойцов ВСУ отпустить бывших сотрудников "Беркута" - правильное решение.

"Дело не только в том, что отпустили убийц. Беркутню. Которые уже давно должны были получить приговоры. А после уже обмен. А в том, что "личное обязательство" - это очередной признак того, что честного суда у нас ближайшие 5 лет не будет", - написала журналистка.

В то же время Соколова подчеркнула, что родные пленных воинов давно ждут их дома.

"Обмен пленных украинцев на этих уе**нов - это в данной ситуации, возможно, правильный шаг. Наши должны быть дома", - говорится в публикации.

Янина Соколова прокомментировала освобождение "беркутовцев" (Фото: facebook.com/yanina.sokolova)

При этом она высказала мнение, что судьба "беркутовцев" после обмена и передачи боевикам может стать еще хуже.

"А беркутня... Ну вы же понимаете, что они все равно жизни не будут иметь. Потому что Сирия и т.н. "ЛДНР" их приютят уже в следующем месяце...Валите, су*и", - написала Соколова.

Пользователи сети живо отреагировали на пост и делятся своими мыслями о скандальном решении суда "в рамках обмена пленными", при этом солидарны с мнением Соколовой не все.

Отпускать без суда и приговора это неправильный шаг... Если же начнутся репрессии против майдановцев, то это новый Майдан. Экономическая ситуация как была при Порохе, такой судя по всему и будет, и через год-два возникнет логичный вопрос, а какая разница между Порохом и Зе, и все пойдет по кругу... Грустно это все и уже задолбало;

Сначала приговор и лишение гражданства, только потом - на все четыре стороны.

Как это мы граждан Украины меняем на граждан Украины?

А какое отношение беркутня или харьковские убийцы-террористы имеют к пленным на Донбассе? Не освобождают же больше никого, кроме военнопленных? Путин забирает кого хочет, и отдает, кого хочет.

Янина Соколова прокомментировала освобождение "беркутовцев" (Скрин комментариев facebook.com/yanina.sokolova)