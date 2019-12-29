Сенцов різко висловився про обмін полоненими: герої не скажуть спасибі

Олег Сенцов (фото: РБК-Україна)

Олег Сенцов категоричний через звільнення "беркутівців" і відсутність кримчан у списках

Обмін полоненими між Україною і так званими Л/ДНР стартував у суботу, 29 грудня. В рамках обміну були звільнені п'ятеро екс-"беркутівців", фігурантів справи розстрілів на Майдані під час Революції Гідності, а ось ніхто з політв'язнів Криму не був включений до списку. Подібна ситуація викликала резонанс громадськості, висловився і Олег Сенцов, колишній бранець Кремля.

Варто відзначити, що обмін полоненими відбувається в окупованій Горлівці, борт з українцями чекають у Борисполі вже в 20:00.

Олег Сенцов, який провів в застінках Кремля 4,5 роки, і був звільнений 7 вересня, різко висловився про обмін 29 грудня. На думку режисера, той факт, що кримські татари та інші українські політв'язні і надалі будуть сидіти в російських в'язницях, а Україна віддає "справжніх вбивць", дуже несправедливий.

"За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів і п'ятьох беркутівців. І справа не тільки в тому, що у нас майже не залишається цього "чоловічого обмінного фонду" (дуже цинічний і практичний вислів) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде змушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом", - пише Сенцов на своїй сторінці в Facebook.

На думку колишнього в'язня, цей крок позбавляє українців справедливості, за яку вони стояли на Майдані і перемогли. Сенцов безумовно радий, що багато українських родин нарешті зможуть обійняти своїх близьких, але не ціною "паплюження цінностей".

"Країна повинна повертати своїх героїв, але не ціною паплюження цінностей, за які ці герої билися. Тому що вони не скажуть спасибі за те, що справу розстрілу людей на Майдані не було закінчено хоча б вироком винним", - категорично висловився Сенцов.

Режисер підсумував, що те, "за що боролися українці, йде прахом".

Сенцов різко висловився про обмін полоненими (скрін: facebook.com/oleg.sentsov)