Баррикады и потасовки: освобождение "беркутовцев" вызвало протесты в Киеве (видео)

Бывшие "беркутовцы" в суде (Фото: graty.me)

В Киеве возле Лукьяновского СИЗО активисты устроили баррикады

Освобождение судом бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году, вызвало в обществе широкий резонанс, и под зданием Лукьяновского СИЗО в Киеве собрались сотни активистов с целью недопустить их вывоз. Протестующие заблокировали дорогу мусорными баками и проверяли автозаки. На место прибыли силовики.

Троих экс-сотрудников "Беркута" намерены включить в списки для обмена пленными между Украиной и группировками "Л/ДНР", который запланирован на 29 декабря.

Под зданием СИЗО активисты дежурят также возле остальных выездов. Устроены баррикады.

Освобождение "беркутовцев" - в Киеве возле Лукьяновского СИЗО активисты устроили баррикады (Фото: radiosvoboda.org)

Кроме того, в Киевском апелляционном суде после изменения меры пресечения под личное обязательство 5 бывшим "беркутовцам" произошла потасовка. Протестующие решили не допустить их вывоз.

Прокуроры заявляют, что тех также включили в список на обмен с боевиками. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которых обвиняют в расстреле протестующих во время Революции Достоинства.

Видео: Освобождение "беркутовцев" в Киеве для обмена вызвало акции протеста

Сегодня ожидается освобождение около 200 человек с обеих сторон. Представители боевиков заявляют, что в их списки на обмен были включены 53 человека, а украинская сторона подтвердила 87 человек, которых согласна передать ОРДЛО.

Лук’янівське СІЗО з ексберкутівцями блокують активісти pic.twitter.com/KWAM6h7ZLr — hromadske (@HromadskeUA) 28 декабря 2019 г.

Видео: Освобождение "беркутовцев" в Киеве для обмена вызвало акции протеста

В процессе обмена могут быть освобождены те, кого не удалось вернуть в 2017 году. Речь идет об украинцах, которые находятся в плену боевиков "Л/ДНР" на протяжении 4 лет после боев в Дебальцево, Иловайске.