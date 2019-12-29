ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Баррикады и потасовки: освобождение "беркутовцев" вызвало протесты в Киеве (видео)

STYLERЖизнь    29.12.2019 - 08:58
Баррикады и потасовки: освобождение "беркутовцев" вызвало протесты в Киеве (видео)
Бывшие "беркутовцы" в суде (Фото: graty.me)

В Киеве возле Лукьяновского СИЗО активисты устроили баррикады

Освобождение судом бывших "беркутовцев", которых обвиняют в убийствах на Майдане в 2014 году, вызвало в обществе широкий резонанс, и под зданием Лукьяновского СИЗО в Киеве собрались сотни активистов с целью недопустить их вывоз. Протестующие заблокировали дорогу мусорными баками и проверяли автозаки. На место прибыли силовики.

Троих экс-сотрудников "Беркута" намерены включить в списки для обмена пленными между Украиной и группировками "Л/ДНР", который запланирован на 29 декабря.

Под зданием СИЗО активисты дежурят также возле остальных выездов. Устроены баррикады.

Освобождение "беркутовцев" - в Киеве возле Лукьяновского СИЗО активисты устроили баррикады (Фото: radiosvoboda.org)

Кроме того, в Киевском апелляционном суде после изменения меры пресечения под личное обязательство 5 бывшим "беркутовцам" произошла потасовка. Протестующие решили не допустить их вывоз.

Прокуроры заявляют, что тех также включили в список на обмен с боевиками. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко, Павле Аброськине, Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которых обвиняют в расстреле протестующих во время Революции Достоинства.

Видео: Освобождение "беркутовцев" в Киеве для обмена вызвало акции протеста

Сегодня ожидается освобождение около 200 человек с обеих сторон. Представители боевиков заявляют, что в их списки на обмен были включены 53 человека, а украинская сторона подтвердила 87 человек, которых согласна передать ОРДЛО.

Видео: Освобождение "беркутовцев" в Киеве для обмена вызвало акции протеста

В процессе обмена могут быть освобождены те, кого не удалось вернуть в 2017 году. Речь идет об украинцах, которые находятся в плену боевиков "Л/ДНР" на протяжении 4 лет после боев в Дебальцево, Иловайске.

Судьи, освободившие экс-"беркутовцев", принимали решения в интересах режима Януковича, - Слідство.Інфо Подозревали в госизмене и выпустили: что известно о спортсменке, которую готовят на обмен
Новости Украины протестобмен пленнымиБеркутСИЗО
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь