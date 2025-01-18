Саніна прямо відповіла, чому її чоловік не в Україні

Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна прокоментувала перебування чоловіка за кордоном. Висловитися про це вона вирішила після того, як вперше за довгий час опублікувала спільні кадри зі своїм законним обранцем, продюсером та гітаристом гурту The Hardkiss Валерієм (Валом) Бебком.

Що написала Саніна

Юзери бурхливо відреагували на її кадри, зроблені під час відпочинку родини в засніжених горах. На одному з фото співачка позувала з чоловіком, і користувачі не стали приховувати свою реакцію, поцікавившись у коментарях щодо перебування чоловіка за кордоном.

"Як круто, коли жінка має можливість вивести чоловіка з воєнної країни і не соромиться цього. Ні вона, ні він", - написала одна з користувачок.

"Ніхто нікого не вивозив. Наша родина виїхала ще до повномасштабного вторгнення", - у відповідь заявила Юлія.

Юлія Саніна висловилася про виїзд Валерія Бебка за кордон (скриншот)

Проте у мережі раніше неодноразово заявляли, що Валерій виїхав вже після початку повномасштабного вторгнення. Деякі публічні люди зазначали, що Бебко зміг виїхати з України нібито перед пісенним конкурсом "Євробачення-2023", де його дружина тоді була ведучою. Після проведення масштабного заходу Юлія повернулася додому, а чоловік - ні.

Продюсер вже давно не показується на батьківщині, і через це у мережі час від часу пліткують, що пара нібито розлучилася. Крайні його публікації в соцмережах - знімки з Лос-Анджелеса, датовані жовтнем минулого року, після того як він там виступав з гуртом The Hardkiss.

Саніна і Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Також у мережі пліткують, що гурт розпадається. У своїх соцмережах Саніна заявляла, що "у новому році готова розпочати новий етап", і що "необхідно нарешті поставити крапку у важливому питанні". Вона мала на увазі те, що концерт The Hardkiss, який мав відбутися ще у червні 2022 року на "Олімпійському" у Києві, офіційно скасовується.

Юлія після початку повномасштабного вторгнення виступає перед прихильниками одна, без чоловічої частини музичного колективу. Всі разом артисти показуються лише на закордонних концертах.

Гурт The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Що стосується шлюбу Саніної і Бебка, то вони почали зустрічатися у 2009 році, і вони приховували свої романтичні взаємини протягом п'яти років. Під вінець пара пішла через два роки після знайомства, а весілля закохані зіграли в українському автентичному стилі.

Зірки виховують сина Данила, який народився у листопаді 2015 року. Як можна побачити на "свіжих" фото, він також був разом із батьками на зимовому відпочинку.

Саніна з сином Данилом (фото: instagram.com/the_hardkiss)