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"Необхідно поставити крапку": The Hardkiss зробили заяву про долю гурту

П'ятниця 03 січня 2025 14:40
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"Необхідно поставити крапку": The Hardkiss зробили заяву про долю гурту Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Іванна Пашкевич

Гурт The Hardkiss зробили заяву стосовно концерту колективу на НСК "Олімпійський".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку гурту.

Так, Юлія Саніна опублікувала stories, в якій повідомила про те, що має намір "нарешті поставити крапку в одному важливому питанні". Це для того, щоб у новому році новий етап.

&quot;Необхідно поставити крапку&quot;: The Hardkiss зробили заяву про долю гурту

Скріншот

Як з'ясувалося пізніше, мова йшла про долю гурту The Hardkiss.

У дописі, який згодом опублікував колектив, йдеться про те, що концерт колективу, що мав відбутися ще у червні 2022 року на НСК "Олімпійський" у Києві, офіційно скасовується.

"Ми змушені були ухвалити це рішення через низку причин: продовження воєнного стану, нефункціонування стадіону, втрату актуальності події, а також гастрольну паузу самого гурту", - пояснили The Hardkiss.

&quot;Необхідно поставити крапку&quot;: The Hardkiss зробили заяву про долю гурту

Афіша до концерту The Hardkiss

Також зазначається, що "для всієї команди це рішення було болючим, але необхідним".

"Ми визнаємо, що цей масштабний проєкт не витримав випробувань пандемією та війною. Дякуємо всім нашим слухачам за любов і підтримку, ми присвячуємо цей рік створенню нової музики, яка, сподіваємося, потішить і підтримає вас", - підсумували музиканти.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Юлія Саніна виступає на сцені одна. Повним складом, в якому всі, окрім співачки, чоловіки, гурт виступав лише за кордоном.

&quot;Необхідно поставити крапку&quot;: The Hardkiss зробили заяву про долю гурту

The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

У медіа давно обговорюються чутки, що учасники гурту, включаючи чоловіка фронтвумен Валерія Бебка, покинули Україну ще у 2022 році.

Саніна офіційно не підтверджувала і не спростовувала цю інформацію, але влітку 2024-го вона викликала нову хвилю розмов. Артистка створила персональні акаунти на Facebook, Spotify та YouTube, що дало підстави припустити, що лідерка "The Hardkiss" готується розпочати сольну кар'єру.

&quot;Необхідно поставити крапку&quot;: The Hardkiss зробили заяву про долю гурту

Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Що стосується її чоловіка Вала, востаннє він з’являвся у соцмережах у жовтні минулого року. Тоді продюсер виклав фото з Лос-Анджелеса та перше з лютого 2022-го року власне селфі.

За чутками, подружжя переживає серйозну кризу і перебуває на межі розлучення. Сама ж Юлія особисте життя не коментує.

До слова, раніше Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні.

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