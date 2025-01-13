Олена Тополя вперше за довгий час показала молодшу доньку, яка помітно підросла (відео)
Співачка Олена Тополя, яка раніше виступала під псевдонімом Alyosha, уперше за довгий час показала, як виглядає її молодша донька Марія.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео, опубліковане в Instagram знаменитості.
"Марійка передає всім вітаннячко", - підписала вона відео, на якому донька позує з різними кумедними виразами обличчя.
Зазначимо, що артистка не часто ділиться фото і відео з 4-річною дівчинкою у своєму блозі, показуючи її лише мигцем.
Як відреагували в мережі
Фоловери Олени Тополі одразу ж взялися коментувати її нове відео, вирішуючи, на кого більше схожа дівчинка - на маму чи на тата:
- "Копія тата"
- "Така мамина копія"
- "Татова доця"
- "Схожа на тата"
- "Татова"
- "Сонечко"
- "Така мила".
Олена Тополя, Тарас Тополя і сини (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя та Олена Кучер одружилися 2013 року. Того ж року в них народився первісток Роман, 2015-го - син Марк, 2020-го - донька Марія.
На початку повномасштабного вторгнення РФ співачка разом із дітьми виїхала до США. Там вона з двома синами та донькою жила в мами Тараса Тополі, яка вже давно проживає в цій країні. Артистка розповідала, що життя там дуже дороге. До Києва вони повернулися у вересні 2023 року.
Тарас Тополя в одному з інтерв'ю розповідав, що виховує дітей досить суворо. Грати в планшеті дітям дозволяють лише пів години на день із таймером. Також батьки вигадали цілу систему мотивації, щоб діти вчилися і прагнули дізнаватися щось нове. Наприклад, середня дитина займається музикою. І якщо вона показує хороші успіхи, їй за це платять гроші.
ОленаТополя з дітьми та чоловіком (фото: instagram.com/alyoshasinger)