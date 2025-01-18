Санина прямо ответила, почему ее муж не в Украине

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина прокомментировала пребывание мужа за границей. Высказаться об этом она решила после того, как впервые за долгое время опубликовала общие кадры со своим законным избранником, продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерием (Валом) Бебко.

Что написала Санина

Юзеры бурно отреагировали на ее кадры, сделанные во время отдыха семьи в заснеженных горах. На одном из фото певица позировала с мужем, и пользователи не стали скрывать свою реакцию, поинтересовавшись в комментариях относительно пребывания мужа за границей.

"Как круто, когда женщина имеет возможность вывести мужа из военной страны и не стесняется этого. Ни она, ни он", - написала одна из пользовательниц.

"Никто никого не вывозил. Наша семья выехала еще до полномасштабного вторжения", - в ответ заявила Юлия.

Юлия Санина высказалась о выезде Валерия Бебко за границу (скриншот)

Однако в сети ранее неоднократно заявляли, что Валерий выехал уже после начала полномасштабного вторжения. Некоторые публичные люди отмечали, что Бебко смог выехать из Украины якобы перед песенным конкурсом "Евровидение-2023", где его жена тогда была ведущей. После проведения масштабного мероприятия Юлия вернулась домой, а муж - нет.

Продюсер уже давно не показывается на родине, и из-за этого в сети время от времени сплетничают, что пара якобы рассталась. Последние его публикации в соцсетях - снимки из Лос-Анджелеса, датированные октябрем прошлого года, после того как он там выступал с группой The Hardkiss.

Санина и Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Также в сети сплетничают, что группа распадается. В своих соцсетях Санина заявляла, что "в новом году готова начать новый этап", и что "необходимо наконец поставить точку в важном вопросе". Она имела в виду то, что концерт The Hardkiss, который должен был состояться еще в июне 2022 года на "Олимпийском" в Киеве, официально отменяется.

Юлия после начала полномасштабного вторжения выступает перед поклонниками одна, без мужской части музыкального коллектива. Все вместе артисты показываются только на зарубежных концертах.

Группа The Hardkiss (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Что касается брака Саниной и Бебко, то они начали встречаться в 2009 году и скрывали свои романтические отношения на протяжении пяти лет. Под венец пара пошла через два года после знакомства, а свадьбу влюбленные сыграли в украинском аутентичном стиле.

Звезды воспитывают сына Даниила, который родился в ноябре 2015 года. Как можно увидеть на "свежих" фото, он также был вместе с родителями на зимнем отдыхе.

Санина с сыном Даниилом (фото: instagram.com/the_hardkiss)