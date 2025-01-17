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Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на "компліменти" (фото)

П'ятниця 17 січня 2025 14:30
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Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на "компліменти" (фото) Юлія Саніна (фото: instagram.com/the_hardkiss)
Автор: Катерина Собкова

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна, яка нещодавно зробила заяву про долю гурту, показала фото з шикарного відпочинку на гірськолижному курорті. До слова, на знімках засвітився і її чоловік Валерій (Вал) Бебко, який під час повномасштабної війни живе за кордоном.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Співачка показала, як вони всією сім'єю катаються на лижах у засніжених горах. На фото можна побачити сина Саніної - 9-річного Данила, якого вона нечасто виставляє у своєму блозі. Судячи з усього, він уже давно став на лижі і дуже добре катається.

Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на &quot;компліменти&quot; (фото)

Юлія Саніна з сином (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Також Юлія Саніна вперше за довгий час показала спільне фото з чоловіком, продюсером і гітаристом Валерієм Бебко. Зазначимо, що чоловік виїхав з України вже після початку повномасштабного вторгнення і живе з сином за кордоном.

Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на &quot;компліменти&quot; (фото)Саніна і Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Співачка насолоджується зимовим відпочинком на фоні розкішних пейзажів. Де саме вона проводить відпустку з сім'єю, фронтвумен The Hardkiss не уточнила.

Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на &quot;компліменти&quot; (фото)Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на &quot;компліменти&quot; (фото)

Юлія Саніна показала фото з розкішного відпочинку (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Як відреагували в мережі

Фоловери популярної співачки одразу ж почали коментувати її публікацію. Деякі підкреслили, що не всі можуть дозволити собі таку розкіш, як відпочинок за кордоном під час війни, а тим паче всією сім'єю:

  • "Не всі сім'ї можуть собі дозволити розкіш бути на відпочинку за кордоном повною сім'єю"
  • "100%. Уже б не виставляла свого "ухилянта"
  • "Ви не правильно зрозуміли! Це старі фотографії! Як чоловік поїде за кордон?"
  • "Все там правильно. Чоловік виїхав за кордон перед війною і не повернувся"
  • "На мою думку, ви робите помилку. Градус напруги суспільства занадто високий, можна обнулити кар'єру в Україні необережними кроками".

Де під час війни живе чоловік Саніної та що відомо про їхні стосунки

Чоловік Саніної, продюсер і гітарист Валерій Бебко давно не показувався в Україні. Через це навіть почали ширитися чутки, що пара на межі розлучення.

У травні 2024 року Саніну "застукали" з іншим чоловіком. Їх підловив блогер Ніколас Карма, який знімає короткі відео про вартість луків.

Однак пізніше представник групи заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Судячи з усього, Бебко міг виїхати з України перед пісенним конкурсом "Євробачення-2023", де його дружина була ведучою. Вона повернулася додому, а він - ні.

Востаннє музикант публікував фото з Лос-Анджелеса (США) в жовтні 2024 року, де був виступ The Hardkiss.

Юлія Саніна вперше за довгий час показалася з чоловіком і нарвалася на &quot;компліменти&quot; (фото)

Юлія Саніна та Валерій Бебко (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Раніше Юлія Саніна несподівано показалася з 9-річним сином, але не в Україні.

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