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Робота мрії. Чоловік пропонує понад 2 тисячі на годину "няні" для кота: що входить у обов'язки?

Понеділок 26 травня 2025 21:20
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Робота мрії. Чоловік пропонує понад 2 тисячі на годину "няні" для кота: що входить у обов'язки? Власник кота готовий платити доглядальниці тисячі за годину роботи (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Оголошення про пошук доглядальниці за котом стало вірусним в інтернеті й все через те, що власник пропонує "няні" 5 мінімальних зарплат. І за такий високий гонорар власник кота бажає отримати виконання усіх дивних обов'язків.

Що входить у перелік обов'язків доглядальниці кота та чому власник виставив таку високу зарплату, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Whats the jam.

Житель Лондона розмістив оголошення про пошуки людини, яка буде наглядати за його домашнім улюбленцем. Він встановив зарплату за годину роботи - від 45 до 65 фунтів стерлінгів (від 2500 до 3600 гривень). І це при тому, що мінімальна заробітна плата у Британії - від 12 фунтів за годину.

З'ясувалося, що компанія, яка розташована в Ковент-Гардені, шукає "відповідального та досвідченого приватного доглядача за котами", який буде опікуватися британським короткошерстим котиком, що живе в офісі.

Робота передбачає "постійний та уважний догляд" за добре врівноваженим котиком, і забезпеченням того, щоб щоденний розпорядок дня улюбленця "підтримувався на найвищому рівні".

У кота - стандартне харчування, таке як фіксований графік подачі свіжого молока та корму на день. Ще у нього щоденний грумінг та огляд шерсті. У обов'язки "няні" входять також ігри з котом, підтримка чистоти його зони годування та лотка.

Ніби нічого екстравагантного, правда? Але у вимогах до кандидата є й інші пункти. Щоп'ятниці "няня" має вмикати котику класичну музику в офісі - "для розслаблення". А щомісяця доглядальниця має з котом відвідувати спеціалізований магазин Harrods, щоб обирати пухнастику нові іграшки.

Робота мрії. Чоловік пропонує понад 2 тисячі на годину &quot;няні&quot; для кота: що входить у обов'язки?

Оголошення про пошук "няні" для кота (скриншот)

Оголошення викликало ажіотаж в інтернеті й дуже швидко стало вірусним. Його називають найсмішнішим варіантом роботи за шалені гроші.

  • За 65 фунтів стерлінгів на годину ви можете фактично пограти на піаніно коту та ходити по магазинах
  • У цього кота життя краще, ніж у більшості людей
  • Вони достатньо багаті, щоб у їхнього кота був власний дворецький
  • Мені потрібна ця робота! Куди подавати заявку?
  • Боже, повний робочий день коштуватиме 135 тисяч фунтів стерлінгів на рік!
  • Гадаю, що це оголошення розмістив кіт

До речі, про організацію відомо, що це сучасна платформа на передовій приватні авіації та зазначено: "Ми цінуємо точність, турботу та високі стандарти в усьому, що робимо - включаючи благополуччя найближчих до нашої команди".

На роботу "няні" шукають одного або двох кандидатів - на неповну зайнятість, які повинні бути доступні вранці та ввечері. Крім солідної зарплати, доглядальникам обіцяють безкоштовну парковку в центрі Лондона та "милосердну, спокійну роботу в гостинній атмосфері".

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