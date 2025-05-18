Ця правда про жувальних ведмедиків розірвала інтернет: ви теж будете шоковані

Багато хто вважає, що зелений мармеладний ведмедик Haribo має смак яблука або лайма. Але виявилося, що це зовсім не так і правда про смак цього смаколика просто розірвала інтернет.

Що настільки здивувало фанатів желейних цукерків і який справжній смак у зеленого ведмедика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Tyla.

Що не так з зеленим жувальним ведмедиком

Нещодавно на Reddit з'явився допис із таблицею всіх смаків Goldbears - і фанати були приголомшені: виявилося, що зелений ведмедик має смак зовсім не яблука, не лайма, і навіть не лимону. Він - полуничний!

Ця інформація швидко розійшлася мережами та викликала справжній скандал серед шанувальників мармеладу. Зазвичай колір ведмедика підказує смак: червоний - полуниця, жовтий - лимон, помаранчевий - апельсин, фіолетовий - чорна смородина.

Зелені цукерки завжди асоціювали з кислинкою лайма чи яблука. Коли виявилося, що за кольором ховається ягідний солодкий профіль, багато хто відчув себе обманутим.

20 років життя, і я щойно дізнався, що зелений ведмедик - полуничний

Викликаю поліцію - це ж не лайм?

Я почуваюся обдуреним

Чому не яблуко або лимон?

Як зелений може відповідати полуниці - це ж шахрайство

А що кажуть виробники цукерок?

На своєму сайті Haribo підтверджує: "Зелений Goldbear - це полуниця, жовтий – лимон, помаранчевий - апельсин, червоний - малина, напівпрозорий - ананас".

Представники бренду пояснили, що поєднання кольору і смаку має створювати елемент несподіванки й радості для споживачів.

До речі, на офіційному сайті Haribo є розділ, де вказаний увесь перелік смаків з прив'язкою до кольорів. Крім того, інформація про смак цукерок вказана на упакуванні - але хто ж читає цю інформацію?