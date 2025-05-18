Ця правда про жувальних ведмедиків розірвала інтернет: ви теж будете шоковані
Багато хто вважає, що зелений мармеладний ведмедик Haribo має смак яблука або лайма. Але виявилося, що це зовсім не так і правда про смак цього смаколика просто розірвала інтернет.
Що настільки здивувало фанатів желейних цукерків і який справжній смак у зеленого ведмедика, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Tyla.
Що не так з зеленим жувальним ведмедиком
Нещодавно на Reddit з'явився допис із таблицею всіх смаків Goldbears - і фанати були приголомшені: виявилося, що зелений ведмедик має смак зовсім не яблука, не лайма, і навіть не лимону. Він - полуничний!
Ця інформація швидко розійшлася мережами та викликала справжній скандал серед шанувальників мармеладу. Зазвичай колір ведмедика підказує смак: червоний - полуниця, жовтий - лимон, помаранчевий - апельсин, фіолетовий - чорна смородина.
Зелені цукерки завжди асоціювали з кислинкою лайма чи яблука. Коли виявилося, що за кольором ховається ягідний солодкий профіль, багато хто відчув себе обманутим.
- 20 років життя, і я щойно дізнався, що зелений ведмедик - полуничний
- Викликаю поліцію - це ж не лайм?
- Я почуваюся обдуреним
- Чому не яблуко або лимон?
- Як зелений може відповідати полуниці - це ж шахрайство
А що кажуть виробники цукерок?
На своєму сайті Haribo підтверджує: "Зелений Goldbear - це полуниця, жовтий – лимон, помаранчевий - апельсин, червоний - малина, напівпрозорий - ананас".
Представники бренду пояснили, що поєднання кольору і смаку має створювати елемент несподіванки й радості для споживачів.
До речі, на офіційному сайті Haribo є розділ, де вказаний увесь перелік смаків з прив'язкою до кольорів. Крім того, інформація про смак цукерок вказана на упакуванні - але хто ж читає цю інформацію?
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