Работа мечты. Мужчина предлагает более 2 тысяч в час "няне" для кота: что входит в обязанности?

Объявление о поиске сиделки за котом стало вирусным в интернете и все из-за того, что владелец предлагает "няне" 5 минимальных зарплат. И за такой высокий гонорар владелец кота желает получить выполнение всех странных обязанностей.

Что входит в перечень обязанностей сиделки кота и почему владелец выставил такую высокую зарплату, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Whats the jam.

Житель Лондона разместил объявление о поисках человека, который будет присматривать за его домашним любимцем. Он установил зарплату за час работы - от 45 до 65 фунтов стерлингов (от 2500 до 3600 гривен). И это при том, что минимальная заработная плата в Британии - от 12 фунтов в час.

Выяснилось, что компания, расположенная в Ковент-Гардене, ищет "ответственного и опытного частного смотрителя за котами", который будет заниматься британским короткошерстным котиком, живущим в офисе.

Работа предполагает "постоянный и внимательный уход" за хорошо уравновешенным котиком, и обеспечением того, чтобы ежедневный распорядок дня любимца "поддерживался на самом высоком уровне".

У кота - стандартное питание, такое как фиксированный график подачи свежего молока и корма в день. Еще у него ежедневный груминг и осмотр шерсти. В обязанности "няни" входят также игры с котом, поддержание чистоты его зоны кормления и лотка.

Вроде бы ничего экстравагантного, правда? Но в требованиях к кандидату есть и другие пункты. Каждую пятницу "няня" должна включать котику классическую музыку в офисе - "для расслабления". А ежемесячно сиделка должна с котом посещать специализированный магазин Harrods, чтобы выбирать пушистику новые игрушки.

Объявление о поиске "няни" для кота (скриншот)

Объявление вызвало ажиотаж в интернете и очень быстро стало вирусным. Его называют самым смешным вариантом работы за бешеные деньги.

За 65 фунтов стерлингов в час вы можете фактически поиграть на пианино коту и ходить по магазинам

У этого кота жизнь лучше, чем у большинства людей

Они достаточно богаты, чтобы у их кота был собственный дворецкий.

Мне нужна эта работа! Куда подавать заявку?

Боже, полный рабочий день будет стоить 135 тысяч фунтов стерлингов в год!

Думаю, это объявление разместил кот.

Кстати, об организации известно, что это современная платформа на передовой частные авиации и указано: "Мы ценим точность, заботу и высокие стандарты во всем, что делаем - включая благополучие ближайших к нашей команде".

На работу "няни" ищут одного или двух кандидатов - на неполную занятость, которые должны быть доступны утром и вечером. Кроме солидной зарплаты, сиделкам обещают бесплатную парковку в центре Лондона и "милосердную, спокойную работу в гостеприимной атмосфере".