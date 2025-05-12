Це фото бачив кожен - і тепер люди в шоці: як зараз виглядає легендарний пагорб із Windows XP

Це чарівне фото бачив кожен, у кого є або був комп'ютер, бо саме воно прикрашало екрани у мільйонів людей по всьому світу. Культовий пейзаж заставки Windows XP називається "Блаженство" і зображує мальовничі пагорби та яскраво-блакитне небо долини Напа у Каліфорнії. Однак "Блаженство" вже не те і це страшенно засмутило користувачів.

Що сталося з легендарним пагорбом з долини Напа і що так збентежило людей, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що трапилося з долиною Напа

Знаменита фотографія, яка стала заставкою на багатьох комп'ютерах, була створена майже три десятиліття тому. І з'ясувалося, що час не пощадив це гарне місце. Користувач @insidehistory в Instagram зробив вірусний пост, де показав світлини з долини Напа, зроблених у 1998, 2006, 2020, 2024 та 2025 роках.

На фото видно, що пишні зелені пагорби, які багато років були заспокійливим фоном для користувачів комп'ютерів, зникли й тепер на цьому місці оселився виноградник. Долина Напа у 2006 році (скриншот)

Дописувачі зауважили, що тепер це не "блаженство", а справжня "депресія". А ще дехто страшенно розчарований, бо годинами милувався цим краєвидом та мріяв обов'язково там опинитися у майбутньому, а тепер відчуває лише смуток.

Автор посту додав, що справжня фотографія, яка стала фоном для Windows XP, не була обробленою - усі яскраві кольори та чіткість були досягнені природним шляхом і за допомогою середньо форматної камери.

Зараз це місце називають "зруйнованим" та "жахливим", і виказують своє повне розчарування, що одне з найпрекрасніших місць на землі було спустошено та втрачено.

Долина Напа у 2020 році (скриншот)

Один з коментаторів припустив, що ще за 10 років на цьому місці буде парковка або новий гіпермаркет.

Однак деякі користувачі, яким пощастило побачити це місце наживо, запевняють, що воно залишається чудовим і захоплюючим. Також коментатори вказали, що не варто так засмучуватися, оскільки виноградники - не найгірша доля пагорбів, і можна радіти, що там немає якоїсь сірої бетонної споруди.

Долина Напа у 2024 році (скриншот)

Крім цього, люди вказали, що є різниця у фото через пори року - і виноград на різних фото знаходиться у різні фази росту лози, тому деякі здаються дуже сумними.

Історія фото "Блаженство"

Ви будете здивовані, але фото з зеленими пагорбами було зроблено випадково, а не навмисно. Фотограф Чарльз "Чак" О'Рір проїжджаючи повз межу округів Напа та Сонома в Каліфорнії, побачив гарне чисте поле посеред виноградників. Він зупинив машину, щоб зробити фото.

Річ у тім, що це поле було заражене філоксерою - шкідником, який знищує виноградні лози. Його очистили за рік до фото і лишили, щоб воно повністю відійшло і було підготовлено до нових виноградників.

Саме тому у 1998 році було видно прекрасні відкриті рівнини та пагорби, а на світлинах, що були зроблені пізніше, вже є виноградник, який відновили, коли зараження минуло. Долина Напа у 1998 році (скриншот)

Фотограф зробив фотографію, яку назвав "Буколічні зелені пагорби" та передав на неї права фотографічній стоковій компанії WestLight. Згодом світлина була придбана компанією Corbis Images, маркетинговою компанією, яка належала засновнику Microsoft Біллу Гейтсу.

Коли у 2001 році Microsoft запустила нову операційну систему Windows XP, то саме "Буколічні зелені пагорби" стали ключовим зображенням рекламної кампанії, яка коштувала 200 млн доларів. Як змінилася долина Напа (скриншот)

Яку суму отримав О'Рір за це фото, не розголошувалося, а у 2014 році він заявив, що сума була "прийнятна". Також він підтвердив, що світлина не була піддана цифровій обробці для поліпшення кольорів та запевнив, що на фото усе абсолютно реальне - таке саме, як було у дійсності.