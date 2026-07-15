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США завдали нових ударів по Ірану та відновили морську блокаду

06:47 15.07.2026 Ср
2 хв
Атака тривала сім годин поспіль по десятках військових цілей
aimg Катерина Коваль
США завдали нових ударів по Ірану та відновили морську блокаду Фото: військові США вразили цілі біля Ормузької протоки (Getty Images)
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Центральне командування США завдало нової хвилі ударів по Ірану та одночасно відновило морську блокаду іранських портів і прибережних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM).

Коли завдали ударів

О 22:00 за київським часом 14 липня CENTCOM завершило нову хвилю ударів по Ірану, вразивши десятки військових цілей поблизу Ормузької протоки та прибережних районів країни.

Винищувачі, дрони та кораблі США протягом семи годин застосовували боєприпаси проти іранських обʼєктів - пускових установок ракет і дронів, військово-морських засобів та систем берегової оборони.

Що з морською блокадою

Того ж дня, о 23:00 за київським часом, США відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів чи прибережних районів або звідти.

За словами CENTCOM, американські сили залишаються "пильними, боєздатними та готовими" виконувати операції за наказом головнокомандувача.

Нагадаємо, окрім Ормузької протоки, Іран може заблокувати ще й Баб-ель-Мандебську протоку, повторивши той самий "трюк".

При цьому Трамп заявив, що відмовився від ідеї стягувати 20% плату за прохід суден через Ормузьку протоку, натомість США розраховують укласти нові вигідні угоди з країнами Перської затоки.

Раніше Іран уже атакував ракетами два танкери ОАЕ в Ормузькій протоці - тоді загинув один член екіпажу, а серед поранених були двоє громадян України.

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