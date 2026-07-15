США завдали нових ударів по Ірану та відновили морську блокаду

Центральне командування США завдало нової хвилі ударів по Ірану та одночасно відновило морську блокаду іранських портів і прибережних районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне командування США (CENTCOM) .

Коли завдали ударів

О 22:00 за київським часом 14 липня CENTCOM завершило нову хвилю ударів по Ірану, вразивши десятки військових цілей поблизу Ормузької протоки та прибережних районів країни.

Винищувачі, дрони та кораблі США протягом семи годин застосовували боєприпаси проти іранських обʼєктів - пускових установок ракет і дронів, військово-морських засобів та систем берегової оборони.

Що з морською блокадою

Того ж дня, о 23:00 за київським часом, США відновили морську блокаду суден, що прямують до іранських портів чи прибережних районів або звідти.

За словами CENTCOM, американські сили залишаються "пильними, боєздатними та готовими" виконувати операції за наказом головнокомандувача.