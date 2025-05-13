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Цей кіт з притулку здивував увесь світ: він став сенсацією, бо зробив справді неможливе

Вівторок 13 травня 2025 18:45
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Цей кіт з притулку здивував увесь світ: він став сенсацією, бо зробив справді неможливе Кіт з притулку став сенсацією і потрапив у Книгу рекордів Гіннеса (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Семирічний кіт Оскар, якого врятували у Далласі, штат Техас, став справжньою зіркою. Він з'явився у родині Теодора Шиллса у дуже важкий період свого життя - кіт був поранений, знесилений та хворий. Але зараз він зробив майже неможливе - потрапив у Книгу рекордів Гіннеса завдяки своєму рекорду.

Що відомо про цього кота та який рекорд він встановив, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

Коли Оскара знайшли на вулиці та врятували, він був поранений, голодний, знесилений і хворий на дирофіляріоз. Ветеринари казали, що він має 50/50 шансів на виживання. Але він швидко поправився і довів, що "такий же міцний, як і красивий".

Коли він потрапив у родину Теодора, то любов, опіка та ніжність зробили з Оскара здорового, бешкетного котика.

Він навіть вижив, випавши з вікна другого поверху і за словами власників, цей досвід залишив у нього сильне бажання "побути у повітрі". А ще - важливий життєвий урок про те, що вертикальні стрибки небезпечні, а горизонтальні - безпечніші.Цей кіт з притулку здивував увесь світ: він став сенсацією, бо зробив справді неможливеКіт-рекорсмен Оскар (фото: Книга рекордів Гіннеса)

Теодор побачив, що у Томаса є таланти та почав поступово його тренувати стрибати у висоту - по декілька сантиметрів, винагороджуючи його ласощами.

Оскар закохався у стрибки й тепер сам вирішує, коли йому потрібно вчитися літати. Він стрибає на коліна хазяїну і наполегливо нявкає, поки його не виведуть пострибати.

"Лише коли стрибки Оскара досягли приблизно півтора метра, нам спало на думку подивитися, чи існує світовий рекорд. Коли ми дізналися, що це 2,3 метра, ми спочатку подумали, що побити його буде неможливо", - розповів Теодор.Цей кіт з притулку здивував увесь світ: він став сенсацією, бо зробив справді неможливеОскар не просто вижив, а й став завзятим спортсменом (фото: instagram.com/augustraysurfercat)

Але Оскар вирішив спробувати. І коту знадобилося майже два роки тренувань та понад тисячі стрибків, щоб здійснити неможливе - він стрибнув на неймовірні 2,58 метра. І встановив рекорд найдовшого стрибка серед котів.

"Оскар - дуже розумний кіт, якому подобається вивчати трюки (сидіти, жебракувати, апортувати тощо). Близько двох років тому він розширив свій репертуар, стрибаючи горизонтально. Почавши зі стрибка всього на кілька сантиметрів, він поступово просувався далі, а потім прострибнув через обруч. Це було дуже мило і до певного часу в нас не було жодної думки про світовий рекорд", - розповів Теодор.

А ще в Оскара є сестричка Августа Рей, яку хазяїн навчив серфінгу і вона брала участь у змаганнях з серфінгу для собак.Цей кіт з притулку здивував увесь світ: він став сенсацією, бо зробив справді неможливеСерфінгістка Августа Рей (фото: instagram.com/augustraysurfercat)

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