Риск все же есть: Комаровский высказался о новом препарате для младенцев

Доктор Комаровский рассказал, можно ли использовать детям до года спреи для промывания носа вместо капель. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

К Евгению Комаровскому обратились родители младенца с вопросом, можно ли пользоваться спреями "с мягким душем", которые продаются в аптеках и рекомендуются малышам, как аналоги капель с физраствором.

Педиатр утверждает, что главной проблемой использования спреев у детей первого года жизни является то, что подобные средства могут создавать довольно высокое давление в носовых ходах - это провоцирует развитие отита.

Комаровский рассказал о использовании спрея для носа маленьким детям (фото: netdoctor.co.uk)

Но поскольку появился сертифицированный спрей с низким давлением, то его использование допустимо, - считает педиатр. Тем не менее, Комаровский все же советует использовать именно капли маленьким детям, у которых есть склонность к отитам.

Комаровский рассказал о использовании спрея для носа маленьким детям (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни.

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