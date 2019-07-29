Абсолютно недопустимо: Комаровский указал на важный нюанс при болезни ребенка

Евгений Комаровский дал мамам важный совет по уходу за малышами
Доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.
Так, Евгений Комаровский дал важные советы, как кормить малыша во время болезни.
Правило № 1.
Следует оценивать потребности ребенка в еде, руководствуясь прежде всего его аппетитом.
Правило № 2.
Абсолютно недопустимыми являются попытки насильственного кормления заболевшего ребенка.
Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни (pixabay.com)
Правило № 3.
Стоит предлагать ребенку еду чаще, чем обычно. Но порции при этом должны быть меньшими.
Правило № 4.
Отложите эксперименты с едой на потом - не используйте никаких новых продуктов во время приготовления блюд.
Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, недавно педиатр рассказал, можно ли навредить ребенку частым промыванием носа физраствором.
Как сообщалось, ранее Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.
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