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Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенцев

STYLERЖизнь    03.07.2019 - 22:45
Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенцев
Евгений Комаровский (коллаж: РБК-Украина)

Доктор Комаровский дал родителям несколько важных советов

Доктор Комаровский расказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.

По словам Евгения Комаровского, смягчить нежную детскую кожу, которая быстро теряет влагу, помогут специальные средства под названием эмоленты (эмоллиенты). Они станут отличными помощниками родителям, заботящихся о здоровой коже малыша.

Самые известные из эмолентов - это недорогие и известные каждому человеку вазелин или растительное масло.

Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенцев

Комаровский рассказал о средствах для увлажнения кожи детей (фото: pixabay.com)

Педиатр дал несколько дельных советов по правильному применению эмолентов: ⠀

  • Эмоленты выпускаются в самых разнообразных формах: жидкое масло, лосьон, крем, спрей, мазь, шампунь и гель, особое увлажняющее мыло, масляные добавки для ванны и т. д. Для каждой формы выпуска - свои показания и правила применения, поэтому важно тщательно изучать инструкцию перед покупкой и применением.
  • Применение любого эмолента нужно начинать с небольшого участка кожи. И только убедившись в хорошей переносимости, расширяйте зону нанесения.
  • Не втирайте, а мягко разглаживайте.

Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенцев

Комаровский рассказал о средствах для увлажнения кожи детей (фото: pexels.com)

  • При наличии реальных проблем (выраженная сухость кожи, атопический дерматит) эмоленты могут и должны быть использованы 3-4 раза в день.
  • Идеальный момент как для лечебного, так и для профилактического применения эмолентов - непосредственно после купания, когда кожа максимально насыщена влагой.
  • Руки и лицо - места, нуждающиеся в эмолентах чаще всего. Эмоленты после мытья/умывания, перед и после еды/прогулки - это и мудро, и эффективно.

К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.

Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

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