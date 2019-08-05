Ризик все-таки є: Комаровський висловився про новий препарат для немовлят

Доктор Комаровський розповів, чи можна використовувати дітям до року спреї для промивання носа замість крапель. Про це знаменитий педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.

До Євгена Комаровського звернулися батьки немовляти з питанням, чи можна користуватися спреями "з м'яким душем", які продаються в аптеках і рекомендуються малюкам, як аналоги крапель з фізрозчином.

Педіатр стверджує, що головною проблемою використання спреїв у дітей першого року життя є те, що такі засоби можуть створювати досить високий тиск в носових ходах - це провокує розвиток отиту.

Комаровський розповів про використання спрею для носа маленьким дітям (фото: netdoctor.co.uk)

Але оскільки з'явився сертифікований спрей з низьким тиском, то його використання допустимо, - вважає педіатр. Тим не менш, Комаровський все ж радить використовувати саме краплі маленьким дітям, у яких є схильність до отитів.

Комаровський розповів про використання спрею для носа маленьким дітям (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів про чотири правила догляду за дитиною під час її хвороби.

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