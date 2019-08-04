Чем кормить ребенка: топ-5 советов доктора Комаровского

Комаровский дал 5 советов по кормлению ребенка (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский рассказал, как кормить ребенка, если он не хочет кушать, и что ему можно вообще давать

Доктор Евгений Комаровский – самый знаменитый украинский педиатр, которому доверяет практически каждая мама. Все это потому, что его советы работают и они полезны. Доктор нередко рассказывает о том, с какой частотой, чем и как правильно кормить ребенка, какие продукты пойдут на пользу малышу, а каких следует избегать. Топ-5 самых ценных советов Комаровского по кормлению ребенка STYLER собрал в этой статье.

Не давайте детям продукты, которые сложно жевать. Евгений Комаровский считает, что детям до 4-х лет нельзя давать такие продукты. Объяснил он это тем, что маленькие дети уже могут уметь кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. Для таких детей характерны определенные физиологические особенности - в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка. Это означает, то детям сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела. Чем меньше ребенок, тем эти факторы актуальнее, но надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Недоношенным детям нельзя устраивать "голодовки". Методика кормления младенцев по принципу "проголодается – поест" в данном случае опасна. По словам доктора Комаровского причиной подобной проблемы является незрелость нервной системы ребенка и "центра аппетита". Педиатр говорит, что такие педагогические методы, как голодание, в данном случае не работают, более того - они опасны. Доктор советует набраться терпения и ждать, пока малышка созреет. А тем временем стоит ей предлагать еду, экспериментируя с консистенцией, цветом, вкусом, оформлением, подачей. Материнское молоко – лучшая еда для младенца. Комаровский считает, что материнское молоко идеально удовлетворяет потребности младенца в соответствующем возрасте, так как со временем меняется его состав. Кроме того, при кормлении материнским молоком практически невозможно заболеть кишечными инфекциями. А вот обеспечить идеальную чистоту во время приготовления и хранения молочных смесей, особенно в жаркое время года, не всегда удается. Молоко матери всегда идеальной температуры и имеет дополнительные вещества для переваривания пищи.

Комаровский дал 5 советов по кормлению ребенка (фото: pxhere.com)

Не стоит кормить ребенка рыбьим жиром. Не смотря на все его достоинства - это настоящий кладезь витамина D - существенный вкусовой "минус" способен отпугнуть даже взрослых, что уж говорить о детях. Известный педиатр отметил, что заставлять малышей принимать его "из-под палки" вовсе нет нужды. Некоторые ученые утверждают, что рыбий жир не усваивается организмом. Нужно ли заставлять ребенка пить чистую воду. Доктор считает, что ребенку вместо сока или газировки стоит предлагать именно чистую воду. Если он не хочет ее пить, устраивает истерики, важно быть принципиальным. Педиатр не советует принуждать пить чистую воду, однако, если ребенок испытывает жажду, предлагать ее без любых альтернатив.

Напомним, что ранее Комаровский указал на важный нюанс при болезни ребенка.