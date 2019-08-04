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Лечит от рака или усугубляет болезнь? Супрун развенчала мифы о пальмовом масле

STYLERЖизнь    04.08.2019 - 16:56
Лечит от рака или усугубляет болезнь? Супрун развенчала мифы о пальмовом масле
Супрун рассказала о пальмовом масле (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун дала ряд важных рекомендаций для сохранения здоровья

Уляна Супрун рассказала, что нужно знать о пальмовом масле, а также развенчала популярные мифы касательно данного продукта. Соответствующий пост эксперт опубликовала в социальной сети Instagram.

И. о. министра здравоохранения рекомендует украинцам подходить к выбору продуктов с умом и не верить всему, что говорят. Так, Супрун заверила, что маргарины с пальмовым маслом вредны, потому что там содержатся транс-жиры.

Кроме того, Супрун развенчала популярный миф. Оказывается, пальмовое масло не закупоривает сосуды, имея высокую температуру плавления и не влечет за собой никаких негативных последствий, поскольку от температуры или точки плавления его состояние не зависит.

Однако пальмовое масло может увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку в ней много насыщенных жирных кислот.

"Пальмовое масло - не единственное "зло" в нашем рационе. Для здоровья сердца и сосудов вредно жарить на подсолнечном масле или есть много арахиса, транс-жиров, слишком соленой пищи, алкоголя и иметь избыточный вес", - написала Супрун.

Эксперт отметила, что в красном пальмовом масле много витамина Е, который может иметь противоопухолевое действие, однако данный продукт еще никого не вылечил от рака.

Также известно, что в процессе рафинирования пальмового масла, его очистки и фракционирования при температуре 200 градусов и выше, в нем возникают соединения с канцерогенным действием, вредные также для мужской фертильности и здоровья почек. 

Лечит от рака или усугубляет болезнь? Супрун развенчала мифы о пальмовом маслеСупрун рассказала о пальмовом масле (фото: facebook.com/ulanasuprun)

А для сохранения собственного здоровья Супрун дала пару простых рекомендаций:

  •  вместо сладостей выбирайте фрукты и качественный шоколад.
  • не ешьте жареные во фритюре блюда.
  • откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем.
  • забудьте вкус блинчиков или вафель с шоколадным кремом известных фирм.

Мы писали, что Супрун напомнила украинцам о повторных прививках против дифтерии и столбняка.

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