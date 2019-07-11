Передозировки не будет: Комаровский рассказал о популярной детской процедуре

Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям важный совет

Доктор Комаровский рассказал, можно ли повредить ребенку частым промыванием носа физраствором, и как часто можно проводить процедуру увлажнения слизистых оболочек маленьким детям. Об этом знаменитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Родители обратились к Евгению Комаровскому с вопросом, не повлияет ли избыток соли в физрастворе на почки малыша, если на протяжении длительного времени дважды в день обрабатывать нос ребенка.

Педиатр предложил родителям посчитать, сколько физраствора попадает в организм ребенка. Если капать по 5 капель в каждую ноздрю, это 20 капель в день, которые содержат 9 мг соли (1 литр физраствора содержит 9 г соли).

Комаровский рассказал о промывании носа физраствором и избытке соли (noticiasaominuto.com.br)

Если предположить, что ребенок глотает весь попадаемый в его нос физраствор, он ежедневно дополнительно получает 9 мг соли.

Доктор Комаровский привел суточные нормы потребления соли для детей:

до 10 месяцев - около 200 мг натрия хлорида в сутки,

10-12 месяцев - 350 мг,

после года - 500 мг в стуки,

в дальнейшем примерно 500 мг на каждые 10 кг веса.

Исходя из этих цифр, педиатр утверждает, что дополнительные 9 мг ни на что не могут повлиять сколько-нибудь серьезно.

Комаровский рассказал о промывании носа физраствором и избытке соли (noticiasaominuto.com.br)

"А если вы не капаете нос, а промываете, то маловероятна ситуация, при которой ребенок проглатывает весь тот объем жидкости, что для промывания используется", - пишет Комаровский.

По словам педиатра, риска передозировки соли и вреда для почек при промывании носа физраствором не существует.

Напомним, Уляна Супрун резко высказалась по поводу длительного декретного отпуска в Украине, назвав подобные "льготы" советским пережитком. Глава Минздрава считает, что нужно в корне менять всю систему, чтобы дать возможность женщинам возможность успешно совмещать материнство и самореализацию в профессии.

К слову, недавно доктор Комаровский рассказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

Также мы писали о том, что Евгений Комаровский высказался о том, как правильно лечить такое проявление стафилококковой инфекции как фурункул.