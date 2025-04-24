Рідкісний вихід: принц Гаррі та Меган Маркл з'явилися разом на публіці (фото)

Меган Маркл та принц Гаррі рідко з'являються на публіці разом, проте днями пара здійснила спільний вихід у світ. Вони з'явилися на вулицях Нью-Йорка в стильних образах і не залишились непоміченими.

В Нью-Йорку герцоги Сассекські відвідали саміт TIME100. Під час заходу Меган вперше відповіла на найбільшу претензію до її Netflix-шоу.

Пара потрапила в об'єктиви фотографів, коли разом виходили з будівлі у центрі міста 23 квітня. Вони жваво щось обговорювали та посміхалися.

Для виходу у світ закохані обрали елегантні образи. Так, Меган вразила публіку стильним аутфітом пісочного відтінку, а Гаррі обрав класичний костюм синього кольору.

Гаррі та Меган в Нью-Йорку (фото: Getty Images)

До речі, під час саміту Маркл зізналася, що зараз почувається найщасливішою за все своє життя. Все це завдяки підтримці коханого та дітей. Не секрет, що життя в Букінгемському палаці в перші роки подружнього життя з Гаррі стали величезним психологічним випробуванням для неї. Проте зрештою чоловік відмовився від королівських обов'язків заради сімейного щастя та можливості будувати життя на власних умовах.

"Я ніколи не уявляла, що буду відчувати себе такою щасливою і вдячною, і я справді відчуваю це", - зізналася Маркл.

Нагадаємо, на початку квітня герцог Сассекський намагався оскаржити рішення британського МВС щодо скорочення його охорони після того, які він склав свої офіційні королівські обов'язки у січні 2020 року. Адвокати пояснювали, що таке рішення є несправедливим на тлі потенційних загроз безпеці Гаррі. Крім того, будь-який напад на нього може зашкодити репутації країни. До речі, нещодавно принц таємно відвідав Україну, з якої привіз додому в США особливий подарунок.