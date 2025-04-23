Принцу Луї - 7: як змінився молодший син Кейт Міддлтон і Вільяма

Сьогодні принцу Луї, молодшому синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма, виповнилося 7 років. Традиційно з нагоди дня народження королівська пара поділилася новим портретом іменинника.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в офіційному акаунті принца і принцеси Уельських в Instagram .

"Бажаємо принцу Луї щасливого 7-го дня народження!" - сказано в підписі до фото.

До слова, молодша дитина пари помітно виросла.

Фотографію було зроблено Джошем Шиннером, який уже знімав королівську сім'ю в Норфолку на початку цього місяця.

На фото принц Луї зображений на тлі приголомшливого весняного пейзажу - в оточенні дзвіночків. Він сидить на стовбурі дерева і посміхається в камеру, гордо демонструючи відсутність своїх передніх зубів.

На ньому біло-синя картата сорочка, поверх якої зелений джемпер, а доповнюють образ класичні джинси.



Нове фото принца Луї (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

Що відомо про принца Луї

Принц Луї - член британської королівської сім'ї, третя дитина принца Уельського Вільяма і принцеси Уельської Кетрін, онук короля Карла III та принцеси Уельської Діани. Повне ім'я - Луї Артур Чарльз.



Вільям з маленьким Луї - архівне фото (фото: Getty Images)

Посідає четверте місце в лінії успадкування британського престолу після свого батька Вільяма, старшого брата Джорджа і старшої сестри Шарлотти.



Кейт Міддлтон із Вільямом і дітьми (фото: instagram.com/princeandprincessofwales)

З квітня 2021 року принц відвідував "Виховну школу Віллкок". У вересні 2022 року він, як і брат із сестрою, пішов у підготовчу школу "Ламбрук" у графстві Беркшир.

Принц Луї відомий своєю веселою та енергійною натурою. Він став зіркою на святкуванні ювілею королеви Єлизавети II в червні 2022 року, коли розвеселив публіку своїми виразами обличчя і сміхом разом із братом Джорджем і сестрою Шарлоттою. Його поведінка і витівки, наприклад, під час військових парадів та інших офіційних заходів, часто потрапляють у ЗМІ.



Королівська сім'я (фото: Getty Images)