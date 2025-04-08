"Це питання життя чи смерті". Меган Маркл розповіла про важкий післяпологовий розлад

Меган Маркл презентувала новий подкаст, під час якого наважилися на відверте зізнання. Виявляється, вона перенесла важкий медичний розлад після пологів.

Що пережила Меган, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на подкаст Confessions of a Female Founder .

Маркл записала подкаст разом зі своєю подругою, підприємницею Вітні Вулф Херд, яка заснувала жіночий додаток для знайомств Bumble і стала співзасновницею Tinder.

Герцогиня розпитувала подругу про розвиток в бізнес-індустрії та ділилася особистим досвідом. Зокрема панянки обговорили вплив материнства на кар'єру і зізналися, що пережили непростий післяпологовий період. Так, Маркл вперше розповіла про свій медичний розлад.

"У нас обох був дуже схожий досвід - хоча ми тоді ще не знали одна одну - з післяпологовим періодом. У нас в обох була післяпологова прееклампсія", - розповіла вона.

Меган Маркл з сином Арчі (фото: GettyImages)

Прееклампсія є ускладненням під час або після вагітності, що проявляється високим кров'яним тиском та наявністю білка в сечі. Відомо, що такий стан при відсутності належного лікування може провокувати розлади функії печінки, нирок, зору, а в тяжких випадках навіть призводити до смерті.

"І ти все ще намагаєшся жонглювати всіма цими речами у світі, а світ не знає, що відбувається. Ти намагаєшся з'являтися для людей, з'являтися переважно заради своїх дітей. Але такі речі - великі медичні небезпеки", - поділилася герцогиня.

"Я маю на увазі, це питання життя чи смерті", - додала Вітні.

Меган з сином Арчі та донькою Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

Подруга також відзначила силу Маркл, коли та з'явилася на публіці одразу після народження первістка.

"Я ніколи не забуду твої фото після народження Арчі, коли весь світ чекав на його дебют. Я тоді вже стала чи ось-ось мала стати мамою. І я така: "О Боже, як ця жінка робить це? Як вона вдягає каблуки та представляє дитину на очах у всього світу?" Я ледь могла пережити доставку до дверей. Я казала: "Будь ласка, не дивіться на мене, залиште все на вулиці". Післяпологовий період такий дикий", - зауважила Вітні.

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі одружилися у 2018 році. В травні наступного року в пари народився син Арчі Маунтбеттен-Віндзор, а в червні 2021-го - донька Лілібет.